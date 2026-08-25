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وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلومة القدم السكري في مصر، التي تستهدف تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتهم في التعامل مع حالات القدم السكري بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من مضاعفات المرض.
وأكد الوزير خلال كلمته أهمية المعهد القومي للسكر في دعم جهود الدولة لمواجهة مرض السكري ومضاعفاته، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لتطويره بما يليق بمكانته ودوره في خدمة المجتمع، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين حيث يصاب نحو شخص من كل تسعة أشخاص بالمرض، وبلوغ نسبة الحالات غير المشخصة نحو 62%، الأمر الذي يستدعي تعزيز جهود الكشف المبكر والتوعية والوقاية والسيطرة على المرض ومضاعفاته.


ودعا إلى إنشاء سجل وطني للقدم السكري من خلال المعهد بما يتيح متابعة أعداد الحالات وتطورها وقياس نتائج التدخلات العلاجية والوقائية بدقة، لافتاً إلى أن بعض المرضى يكتشفون إصابتهم بالسكري لأول مرة عند تعرضهم لمضاعفات القدم السكري، ومؤكداً أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة مهمة في تأهيل الكوادر المتخصصة وأن النجاح الحقيقي يكمن في قياس انخفاض أعداد المرضى والمضاعفات وتحسين النتائج الصحية على أرض الواقع.

 أكثر من 500 بحث علمي


وأشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أن التدريب والبحث العلمي ركيزتان أساسيتان في عمل الهيئة التي أنجزت أكثر من 500 بحث علمي، معرباً عن فخره بانضمام دبلومة القدم السكري إلى منظومة الدبلومات التي تقدمها الهيئة وتضم 43 دبلومة، مع الحرص على تكاملها وعدم تعارضها مع برامج الزمالة، مؤكداً حرص الهيئة على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور إيهاب نبيل مدير  المعهد القومي للسكر أن الدبلومة تمثل خطوة مهمة في تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتهم في مجالات الوقاية والتشخيص وعلاج مضاعفات القدم السكري، من خلال الاستفادة من خبرات المعهد وأساتذته وتطبيق أحدث الإرشادات والمعايير الدولية والمصرية، مؤكداً أن سلامة المريض محور أساسي في جميع مراحل التعامل مع المرض بدءاً من التحكم في مستويات السكر والفحص المبكر والوقاية من المضاعفات وصولاً إلى التدخلات العلاجية والجراحية وإعادة البناء والتأهيل بما يسهم في تحسين نتائج العلاج والارتقاء بمستوى الرعاية.

تأهيل الكوادر الطبية 


وأكد الدكتور صلاح غانم المدير التنفيذي لشركة مونليك أن الاستثمار في التعليم استثمار في المستقبل، مشيراً إلى أن الدبلومة تتيح فرصة مهمة لتأهيل الكوادر الطبية وتقديم خدمة صحية أكثر كفاءة، وأن المعهد القومي للسكر شريك أساسي في هذه المبادرة، وأن تخريج أول دفعة لحظة مهمة تفخر الشركة بكونها جزءاً منها، مؤكداً حرص الشركة المتخصصة في العناية بالجروح على دعم المبادرات التعليمية والطبية التي تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى القدم السكري.
وشهدت الفعالية تكريم الوزير من رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تقديراً لدعمه جهود تطوير التدريب والتعليم الطبي، كما كرم الوزير كلاً من رئيس الهيئة ونائب وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ورئيس المجلس الصحي المصري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وفي ختام الحفل كرم 18 خريجاً من الدفعة الأولى تقديراً لاجتيازهم البرنامج وما بذلوه من جهد في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع حالات القدم السكري بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السكري ومضاعفاته. عرض أقل
 

وزير الصحة الدفعة الأولى لقدم السكري وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية

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