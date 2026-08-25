10925 صيدليا.. ننشر قرار وزير الصحة بتكليف دفعة 2023

تنشر صدى البلد قرار وزير الصحة والسكان رقم 240 لعام 2026 بخصوص تكليف 10 آلاف 925 صيدلي دفعة 2023 وفقا للاحتياج

وجاء نص القرار المرسل من الإدارة المركزية الموارد البشرية الإدارة العامة الصليات الموارد البشرية كالتالي .

نص قرار تكليف دفعة صيدلية 2023

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٧٤ بشأن التكليف .

وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ٨٠ بشأن التجنيد .

وعلى القانون رقم ١٤ لسنه ۲۰۱٤ بشأن تنظيم اعضاء المهن الطبيه .

على القانون رقم ٢٩ لسنة ٩٢ بشأن ضم العلاوات الاضافية للأجور الاساسية للعاملين المدنين بالدولة .

وعلى الموازنة العامة للعام المالي الحالي .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ۲۰۰٨ الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۳ بشان القواعد المتبعة في تكليف الصيادلة.

وعلى كتاب قطاع تنمية المهن الطبية الوارد لنا بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۳ والمرفق به صورة موافقتنا بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩ على اعتماد حركة تكليف الصيادلة خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات خارج مصر دفعة ۲۰۲۳ وعددهم (10925) ومنهم عدد

(٨٨٦٠) عام وعدد (٢٠٦٥) إكلينيكي - وذلك شرحاً على مذكرة قطاع تنمية المهن الطبية المعروضة علينا في هذا الشأن .

ه وعلى الميل الواردة لنا من الادارة العامة لشئون التكليف بتاريخ ۲۰۲٦/٨/١٧ والمتضمنة توزيع الصيادلة خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات خارج مصر دفعة ۲۰۲۳ وعددهم (۱۰۹۲۵) ومنهم عدد (۸۸٦٠) عام وعدد (٢٠٦٥) إكلينيكي للعمل بالجهات الموضحة قرين اسم كل منهم وقد تمت مراجعة الكشوف بواسطة تلك الادارة وتحت ومسئوليتها.

قرر

مادة (1) تكليف الصيادلة المذكورين بالكشوف المرفقة وعددهم (۱۰۹۲۵) اولهم ابانوب روماني مباشر بشاره واخرهم يؤنا عزت رشدى بسطا بوظيفة صيدلي ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الصيدله للعمل بالجهات الموضحة قرين اسمائهم اعتباراً من

تاريخ صدور هذا القرار ومنحهم ماهية شهرية اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل .

مادة (٢) يكون التكليف لمدة عامين اعتبارا من صدور هذا القرار .

مادة (3) مراعاة قيام الجهات المكلفين عليها بتطبيق القانون رقم ٢٩ لسنة ٩٢ على حالتهم .

مادة (1) تصرف مرتباتهم طبقا للمادة ۲۲ ج من تأشيرة الموازنة العامة للعام الحالي .

مادة (5) على الجهات المكلفين عليها اخطار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تمويل درجة مالية

لمن تسلموا العمل مع موافاتهم بالقرارات استلامهم العمل.

مادة (6) بالنسبة للمكلفين على جهات خارج الوزارة تصرف مرتباتهم حسب القواعد واللوائح المعمول بها في تلك الجهة.

مادة (7) يتم استدعائهم لتسلم العمل على محل القامتهم الموضح قرين اسم كل منهم بمعرفة الجهات المكلفين بها طبقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٧٤ وفى حالة عدم إيضاح العنوان الموضح قرين اسم كل منهم يرجع بأمرهم للادارة العامة للشئون التكليف.

مادة (۸) علي الجهات المكلفين عليها مراعاة عدم تسلمهم العمل دون تقديم مسوغات تعيينهم كاملة .

مادة (9) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .