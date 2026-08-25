أزمةوقود تضرب إيران .. طوابير من السيارات في العاصمة

تضرب إيران أزمة وقود حيث اصطفت السيارات في طهران طوابير طويلة مع تفاقم نقص البنزين.

يؤشر ذلك على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".



وقالت منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية إن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ نحو 15 مليون لتر، مقابل طلب يصل إلى 135 مليون لتر يوميا.

وذكرت الصحيفة أن الحصار البحري الأمريكي المفروض منذ 14 يوليو قلص بشدة قدرة طهران على تأمين الوقود.

كما أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى تضرر جزء من قدراتها التكريرية.

ونقلت عن عامل في محطة وقود بطهران قوله إن بعض المواطنين يسارعون إلى تعبئة سياراتهم قبل نفاد الوقود خشية تجدد الحرب أو ارتفاع الأسعار، في ظل تحديد الكمية بنحو 20 لترا لكل سيارة.

ويأتي الإقبال على محطات الوقود في وقت أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة جديدة وصفتها بأنها "حرب اقتصادية" ضد طهران.

قالت الحكومة الإيرانية إن نظام دعم الوقود، الذي يوفر البنزين بأسعار منخفضة، لم يعد قابلا للاستمرار في ظل ارتفاع التضخم واضطراب الإمدادات.

و لجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاحتياطيات الاستراتيجية لتلبية الطلب.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بيع البنزين بأقل من سعر السوق يفرض ضغوطا كبيرة على الموارد الحكومية المخصصة لدعم الغذاء والعمال.

ويأتي ذلك مع هبوط الريال الإيراني إلى نحو مليوني ريال مقابل الدولار واقتراب التضخم السنوي من 90 بالمائة.