حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" تستعد للرسو في تايلاند الأسبوع المقبل

تستعد حاملة الطائرات الأميركية "إبراهام لينكولن" للرسو في تايلاند الأسبوع المقبل، بعد مغادرتها الشرق الأوسط إثر مهمة طويلة خلال الحرب مع إيران، وفق مسؤول تايلاندي.



وقال المسؤول، الثلاثاء، إن الحاملة التي تقل نحو 5 آلاف بحار وجندي من مشاة البحرية ستصل إلى تايلاند بهدف "الراحة والاستجمام بعد رحلتها البحرية الطويلة".

وغادرت "إبراهام لينكولن" الشرق الأوسط السبت، بعد أكثر من 200 يوم متواصل من دون الرسو في أي ميناء، وهي أطول فترة متواصلة في البحر لحاملة أمريكية في العصر الحديث، وفق مشرعين ديمقراطيين.

في سياق آخر، ففي هجوم إلكتروني وصف بأنه غير مسبوق، عطل "قراصنة تابعون للنظام الإيراني" محطة توليد كهرباء بريطانية لمدة 4 أيام، حسبما كشفت صحيفة "تلجراف".



ووفق الصحيفة البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها قراصنة تابعون للنظام الإيراني من تعطيل منشأة كهذه في المملكة المتحدة.



