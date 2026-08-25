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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونيسف تحذر من سوء تغذية مزمن وأمراض الأطفال في غزة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
أ ش أ

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أحدث دراسة استطلاعية، من أثر الحرب الإسرائيلية على غزة على الأطفال والأمهات وما تواجهه الأسر من سوء تغذية مزمن وأنظمة غذائية فقيرة وأمراض الأطفال.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كشفت دراسة اليونيسف أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال في المناطق التي يمكن الوصول إليها، منخفض بشكل نسبي إلا أن الصورة بعيدة الأمد تثير القلق بشكل بالغ، وقد أُجريت الدراسة في الفترة بين 31 مايو و15 يونيو، بعد توسيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عقب إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وذكرت الدراسة أن سوء التغذية المزمن، أو التقزم - الذي يعد مؤشرا على ضعف النمو الطولي ويعكس تراكم الظروف الغذائية والصحية بمرور الوقت - يؤثر على 12.2% من الأطفال الفلسطينيين دون سن الخامسة، بينما تؤثر زيادة الوزن على 4% منهم.

وأشار اجتماع التقزم والهزال وزيادة الوزن إلى سوء جودة النظام الغذائي، وليس مجرد نقص الغذاء، وقد تناول نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا أغذية غير صحية، بينما لم يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن وراء هذه الأرقام أطفال لا يحصلون على الغذاء المتنوع والمغذي الذي يحتاجونه للنمو والبقاء بصحة جيدة.

وجدد “ستيفان دوجاريك” المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، واستمرار تمويل خدمات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، وفتح الأسواق التجارية، حتى يتمكن الأطفال والأسر من الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية التي يحتاجونها لمنع مزيد من التدهور.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى مقتل عدد من الأشخاص منهم طفل في غارات جوية على غزة خلال اليومين الماضيين.

وجدد المتحدث باسم الأمين العام، التأكيد على دعوات الأمم المتحدة المتكررة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعدم استهدافهم أبدا.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الأمم المتحدة

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