ترامب يدعو لتصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة وعدم التعامل مع كندا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمسكه بموقفه المتشدد تجاه كندا، داعيًا إلى تصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة، ومشددًا على أن واشنطن لن تتعامل مع أوتاوا باعتبارها "ولاية".

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اصنعوا في الولايات المتحدة ولن تكون هناك أية رسوم جمركية على الإطلاق..لن نعامل كندا بعد الآن على أنها ولاية!".

ووجه الرئيس الأمريكي، انتقادات حادة إلى كندا، قائلًا:"كندا من أسوأ الدول في العالم التي يمكن التعامل معها في التجارة وأمور أخرى.. إنهم يشعرون بأن لهم حقًا مكتسبًا، لكننا لا نحتاج إلى كندا، بل هم الذين يحتاجون إلينا!".

وكان ترامب قد هدد، أمس الاثنين، برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع السيارات و الشاحنات و قطع غيار السيارات القادمة من كندا إلى 50% اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على قطاع السيارات وتعميق الخلاف التجاري بين البلدين.