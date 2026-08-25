تهديدات إيرانية باغتيال نجل ترامب.. وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يرد

نشرت القناة الثالثة الإيرانية مقطع فيديو يهدد نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارون ترامب، ويعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل قتله، مع تفاصيل عن مراقبته في مواقع متعددة.

وتضمن الفيديو، المتداول على منصة "إكس" تفاصيل دقيقة عن مواقع تواجد بارون في الماضي، وزعم أن عملاء الخدمة السرية يتنكرون في هيئة طلاب في مدرسته للاندماج في محيطه.

كما ادعى العثور على حسابات بارون في ألعاب الفيديو مثل إكس بوكس وديسكورد وفيفا، بالإضافة إلى حسابات زملائه في الصف، ليام كارتر (الذي تبين أنه ملف مزيف) وبو لودن (صديق معروف لبارون ومؤثر إعلامي محافظ)، واختتم الفيديو بالقول: "ملايين لاعبي فيفا ضد ترامب ينتظرون الحصول على جائزة عشرة ملايين دولار منا".

وصرح جهاز الخدمة السرية الأمريكي بأنه على علم بمقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، يهدد حياة بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس دونالد ترامب.

وصرّح نيت هيرينج، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية: إن الخدمة السرية على علم بمقطع الفيديو، وهي تحقق في أي شيء قد ينظر إليه على أنه تهديد للأشخاص الذين نتولى حمايتهم حرصاً على الأمن العملياتي، فإننا لا نناقش المسائل المتعلقة بمعلومات الاستخبارات الأمنية.

يأتي هذا الفيديو بعد نشر وسائل إعلام إيرانية أخرى، بما في ذلك وكالة "تسنيم"، في 27 يوليو 2026 مقاطع فيديو مماثلة تهدد ميلانيا ترامب، بعنوان "أين تقتل ميلانيا"، يعتمد على معلومات من شبكات أمنية مجهولة وصور أقمار صناعية، ويقدم إرشادات عملياتية لاغتيالها، مستغلا ما وصفه بـ"هوسها بالموضة" لتحديد نقاط ضعفها، مع تفاصيل دقيقة عن متاجرها المفضلة في الجادة الخامسة بنيويورك، واقترح استهدافها عبر تسميم الملابس التي تشتريها عبر الإنترنت باستخدام غاز الأعصاب VX، وهو سائل زيتي عديم الرائحة والطعم يقتل في غضون 2 إلى 18 ساعة، كما أوصى برشوة أعضاء فريق ملابسها وتصفيفها، وهم هيرفي بيير ومردخاي ألبو ونيكول بريل.