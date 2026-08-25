قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديدات إيرانية باغتيال نجل ترامب.. وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يرد

دونالد ترامب و نجله
دونالد ترامب و نجله
هاجر رزق

نشرت القناة الثالثة الإيرانية مقطع فيديو يهدد نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارون ترامب، ويعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل قتله، مع تفاصيل عن مراقبته في مواقع متعددة.

وتضمن الفيديو، المتداول على منصة "إكس" تفاصيل دقيقة عن مواقع تواجد بارون في الماضي، وزعم أن عملاء الخدمة السرية يتنكرون في هيئة طلاب في مدرسته للاندماج في محيطه.

كما ادعى العثور على حسابات بارون في ألعاب الفيديو مثل إكس بوكس وديسكورد وفيفا، بالإضافة إلى حسابات زملائه في الصف، ليام كارتر (الذي تبين أنه ملف مزيف) وبو لودن (صديق معروف لبارون ومؤثر إعلامي محافظ)، واختتم الفيديو بالقول: "ملايين لاعبي فيفا ضد ترامب ينتظرون الحصول على جائزة عشرة ملايين دولار منا".

وصرح جهاز الخدمة السرية الأمريكي بأنه على علم بمقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية، يهدد حياة بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس دونالد ترامب.

وصرّح نيت هيرينج، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية: إن الخدمة السرية على علم بمقطع الفيديو، وهي تحقق في أي شيء قد ينظر إليه على أنه تهديد للأشخاص الذين نتولى حمايتهم حرصاً على الأمن العملياتي، فإننا لا نناقش المسائل المتعلقة بمعلومات الاستخبارات الأمنية.

يأتي هذا الفيديو بعد نشر وسائل إعلام إيرانية أخرى، بما في ذلك وكالة "تسنيم"، في 27 يوليو 2026 مقاطع فيديو مماثلة تهدد ميلانيا ترامب، بعنوان "أين تقتل ميلانيا"، يعتمد على معلومات من شبكات أمنية مجهولة وصور أقمار صناعية، ويقدم إرشادات عملياتية لاغتيالها، مستغلا ما وصفه بـ"هوسها بالموضة" لتحديد نقاط ضعفها، مع تفاصيل دقيقة عن متاجرها المفضلة في الجادة الخامسة بنيويورك، واقترح استهدافها عبر تسميم الملابس التي تشتريها عبر الإنترنت باستخدام غاز الأعصاب VX، وهو سائل زيتي عديم الرائحة والطعم يقتل في غضون 2 إلى 18 ساعة، كما أوصى برشوة أعضاء فريق ملابسها وتصفيفها، وهم هيرفي بيير ومردخاي ألبو ونيكول بريل.

دونالد ترامب بارون ترامب الفيديو الخدمة السرية جهاز الخدمة السرية الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

ترشيحاتنا

الطرق الصوفية

بعد قليل.. «الطرق الصوفية» تنظم موكبًا بمشاركة الآلاف احتفالًا بالمولد النبوي

شراء عروسة المولد

هل شراء عروسة المولد والحلوى حرام؟ لا تحرم بناتك منها لهذا السبب

مجلس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تخفض رسوم الدراسات العليا 50%.. والسداد على دفعتين

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد