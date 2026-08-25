قبل تسليم صورة بطاقتك لأي جهة.. اعرف إزاي تحمي نفسك من التمويلات الوهمية

في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتمويلية، أصبحت البيانات الشخصية وعلى رأسها صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف من أخطر المعلومات التي يجب الحفاظ عليها، خاصة مع إمكانية استغلالها في عمليات احتيال أو الحصول على تمويلات دون علم أصحابها.

وأعاد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح التأكيد على أهمية التعامل بحذر شديد مع البيانات الشخصية، موضحًا الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها لحماية أنفسهم من أي استخدام غير مشروع لبياناتهم.

التمويل لا يتم دون موافقة العميل

أكد هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن القواعد المصرفية تقضي بعدم إمكانية الحصول على تمويل إلا بناءً على طلب العميل وموافقته.

وأوضح أن إجراءات الحصول على التمويل تتطلب تفويض العميل للجهة المانحة، حتى تتمكن من إجراء الاستعلام الائتماني والتحقق من البيانات الشخصية الخاصة به.

321 مليون جنيه تمويلات بأسماء أولياء أمور

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الواقعة الخاصة بحصول عدد من أولياء الأمور على تمويلات دون علمهم تكشف عن وجود خلل في إجراءات التحقق من البيانات.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن استغلال صور بطاقات الرقم القومي وأرقام الهواتف الخاصة بأولياء الأمور للحصول على تمويلات، بإجمالي بلغ نحو 321 مليون جنيه لصالح 819 ولي أمر.

وأكد أن حجم الواقعة يجعلها من الحالات الخطيرة التي تستوجب تشديد إجراءات الرقابة والتحقق من هوية العملاء.

كيف استُغلت بيانات أولياء الأمور؟

أوضح أبو الفتوح أن الشركة كانت قد منحت المدرسة تفويضًا لإجراء عمليات التحقق من بطاقات الرقم القومي والبيانات الخاصة بأولياء الأمور، وهو ما فتح المجال أمام استغلال البيانات في الحصول على التمويلات دون علم أصحابها.

ولفت إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي قد تتعاون مع المدارس لتوفير حلول تمويلية تساعد أولياء الأمور على سداد المصروفات الدراسية بالتقسيط، لكن الاستفادة من هذه الخدمات يجب أن تتم بموافقة ولي الأمر وبإجراءات واضحة.

التحقق المزدوج ضرورة لمنع التلاعب

وشدد الخبير المصرفي على ضرورة إعادة النظر في إجراءات الرقابة وآليات التحقق، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة فقط للتأكد من هوية العميل.

وأكد أهمية تطبيق التحقق المزدوج أو أكثر من مستوى للتحقق، بحيث يتم التأكد بشكل قاطع من أن صاحب البيانات هو الشخص الذي تقدم بطلب التمويل ووافق عليه بالفعل.

إزاي تحمي بياناتك من الاستغلال؟

وقدم أبو الفتوح مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، أبرزها:

عدم مشاركة صورة بطاقة الرقم القومي مع جهات غير موثوقة

عدم إرسال البيانات البنكية لأي شخص أو جهة غير معلومة

عدم مشاركة رقم الهاتف والبيانات الشخصية دون معرفة سبب طلبها

التأكد من الجهة التي ستحصل على البيانات والغرض من استخدامها

قراءة أي مستند أو تفويض قبل التوقيع عليه

عدم الموافقة على أي خدمة تمويلية دون التأكد من تفاصيلها

متابعة الحسابات والالتزامات المالية بشكل مستمر

سرعة الإبلاغ عند اكتشاف أي تمويل أو معاملة لم يطلبها صاحبها

البيانات الشخصية مسؤولية.. احمِ بطاقتك

واختتم الخبير المصرفي بالتأكيد على أن حماية البيانات الشخصية تبدأ من المواطن نفسه، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع صور بطاقات الرقم القومي وأرقام الهواتف والبيانات البنكية، خاصة عند التعامل مع الخدمات المالية والتمويلية، حتى لا تتحول البيانات الشخصية إلى وسيلة للحصول على تمويلات أو خدمات دون علم أصحابها.