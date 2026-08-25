تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري أكتوبر باتجاه العباسية.. وإصابة 5 أشخاص

وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري أكتوبر اتجاه العباسية، وأصيب 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث في المكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمكان الواقعة.

تبين أن من بين المصابين شخصين يحملان الجنسية الفلسطينية، وشخصين يحملان الجنسية الأردنية، بالإضافة إلى مصابة مصرية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم التعامل مع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أعلى الكوبري.