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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تتابع إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات بمنطقة العامرية بالإسكندرية

النيابة العامة
النيابة العامة
إسلام دياب

أُجريت النيابة العامة زيارة ميدانية إلى ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، التي تزيد مساحتها على اثني عشر فدانًا، وتتمتع بموقع حيوي واستراتيجي، بما يعزز أهمية سرعة إخلائها وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية.

 
وهدفت الزيارة إلى تفقد سير العمل، والوقوف ميدانيًا على إجراءات إخلاء الساحة، ومتابعة أعمال تسليم المركبات غير الصالحة المصادرة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، دعمًا للصناعات الوطنية، فضلًا عن متابعة إجراءات تسليم المركبات الصادر بشأنها قرارات بالتسليم إلى مستحقيها، والوقوف على معدلات الإنجاز.


وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بحضور المستشار أدهم صادق، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، وعدد من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الجهات المعنية.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على تضافر الجهود وتذليل ما قد يواجه أعمال الإخلاء والتسليم من معوقات، بما يضمن سرعة إنجازها، وتسليم الأرض بعد إخلائها إلى الدولة للاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها.
وعقب عرض ما آلت إليه الزيارة على المستشار النائب العام، أشاد سيادته بما يبذله المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، من جهود مخلصة وتعاون فاعل في تنفيذ التكليفات الرئاسية، مثمنًا ما تبديه المحافظة من حرص على دعم جهود النيابة العامة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل، تمهيدًا لاستكمال أعمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الدولة، وإعادة توظيفها والاستفادة منها على النحو الذي يحقق الصالح العام.

النيابة العامة التحفظ على المركبات منطقة البتروكيماويات بالعامرية الإسكندرية ساحة المركبات

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