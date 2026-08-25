وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق جديد بمجمع الخدمات في إيشادات بالمنيا

أصدر وزير العدل القرار رقم 4027 لسنة 2026 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات - مركز ملوي، مركز شرطة ملوي، محافظة المنيا.

جاء القرار استنادا بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا مع فرع توثيق ملوى التابع لذات المكتب لتصبح «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بملوي» تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا ويشمل إختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوى صوره إلا شهرا وتوثيقا.

ونصت المادة الأولى على أن «ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات - مركز ملوي، مركز شرطة ملوي، محافظة المنيا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا».