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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيسة النيابة الإدارية تستقبل عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية للتهنئة بتولي منصبها

الزيارة
الزيارة
إسلام دياب

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٦، الأستاذة الدكتور رحاب عمر سالم عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، ووفدًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، في زيارة جاءت للتهنئة بتوليها منصبها الرفيع.


وقد رافق عميدة الكلية خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم: الأستاذة الدكتورة إيمان الشريف - عضو هيئة التدريس بالكلية ومستشار بمكتب فني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور علي الهواري - عضو هيئة التدريس بالكلية، والمستشارة الدكتورة حنان طلعت - عضو وحدة التحقيقات الداخلية والمحاضر بكلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، والأستاذة نورهان حسن - مديرة مكتب عميدة الكلية.

وخلال اللقاء، أعربت الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم عن خالص تقديرها واعتزازها بحفاوة الاستقبال، مؤكدةً أن النيابة الإدارية تمثل صرحًا قضائيًا وطنيًا راسخًا، تضطلع بدور محوري في حماية المال العام، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة. كما أشادت بما تشهده الهيئة من جهود متواصلة نحو تطوير منظومة العمل القضائي والاستفادة من أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، معربةً عن تطلعها إلى توثيق أواصر التعاون بين كلية القانون والهيئة، بما يتيح للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة من الخبرات القضائية والتطبيقات العملية، ويدعم التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي للقانون.

ومن جانبها، رحبت معالي المستشارة هدى أحمد عيسى بزيارة الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم والوفد المرافق لها، مؤكدةً أن الجامعات المصرية تضطلع بدور أصيل في بناء الإنسان وإعداد أجيال جديدة من المتخصصين القادرين على الإسهام في مسيرة بناء الدولة وتطوير مؤسساتها. وأعربت سيادتها عن تقديرها للدور العلمي والأكاديمي الذي تقوم به كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، مؤكدةً أهمية مد جسور التعاون بين المؤسسات القضائية والجامعات، والعمل على تطبيق برتوكول التعاون الذي سبق إبرامه بين الطرفين بما يسهم في إثراء الفكر القانوني، وربط التأهيل الأكاديمي بالتطبيقات العملية، ورفع الوعي بالقيم والمبادئ القضائية.

وفي ختام اللقاء قامت الدكتورة رحاب عمر سالم بإهداء معالي المستشارة رئيسة الهيئة درع الجامعة التذكاري.

المستشارة هدى أحمد عيسى النيابة الإدارية رئيسة هيئة النيابة الإدارية الدكتور رحاب عمر سالم عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية

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