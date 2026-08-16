قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة
مقتل 7 اشخاص بينهم طفــلان في حادث انقـ.ـلاب أتوبيس بتركيا
الرئيس الكولومبي الجديد يدعو ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية بعد الزلزال المُدمّر
بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح
برشلونة ضد بازل .. موعد المباراة وموقف حمزة عبد الكريم والقنوات الناقلة
دول الخليج غاضبة من سياسة ترامب تجاه إيران .. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل
بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.. «فيران توريس» يُودَّع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة
أفضل الأعمال في شهر ربيع الأول استعدادًا لذكرى المولد النبوي
صحفي تركي: محمد صلاح أصبح «واجهة طرابزون سبور» وغيّر كل شيء في المدينة
خبير إقليمي: ترامب وطهران يرفعان سقف الضغوط.. و«هرمز» أبرز أوراق إيران قبل التفاوض
سعر الدولار في البنوك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

شهد الكيلو 55 بطريق مطروح–الإسكندرية الساحلي بمنطقة رأس الحكمة، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين،، وذلك عقب نشر استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تطالب بسرعة إنقاذ أسرة تعرضت للحادث.

وانتقلت على الفور الجهات المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفاة إلى مستشفى مطروح العام، حيث استقبل المستشفى جثمان شيماء محمد إبراهيم حسن، 20 عامًا، والتي وصلت جثة هامدة.

كما استقبل المستشفى المصابين، 

محمد إبراهيم السنوسي — 40 سنة

حسناء محمد سعيد — 34 سنة

فؤاد محمد إبراهيم — 4 سنوات

كارما محمد إبراهيم — 7 سنوات

حنان محمد إبراهيم — 10 سنوات

صفية حسن إبراهيم — 11 سنة

وتنوعت الإصابات بين الاشتباه في ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالوجه، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإيداع جثمان المتوفاة تحت تصرف الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد