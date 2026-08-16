بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

شهد الكيلو 55 بطريق مطروح–الإسكندرية الساحلي بمنطقة رأس الحكمة، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين،، وذلك عقب نشر استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تطالب بسرعة إنقاذ أسرة تعرضت للحادث.

وانتقلت على الفور الجهات المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفاة إلى مستشفى مطروح العام، حيث استقبل المستشفى جثمان شيماء محمد إبراهيم حسن، 20 عامًا، والتي وصلت جثة هامدة.

كما استقبل المستشفى المصابين،

محمد إبراهيم السنوسي — 40 سنة

حسناء محمد سعيد — 34 سنة

فؤاد محمد إبراهيم — 4 سنوات

كارما محمد إبراهيم — 7 سنوات

حنان محمد إبراهيم — 10 سنوات

صفية حسن إبراهيم — 11 سنة

وتنوعت الإصابات بين الاشتباه في ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالوجه، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإيداع جثمان المتوفاة تحت تصرف الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.