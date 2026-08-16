محمد رمضان يكشف كواليس حفله الأخير في الساحل .. ويعلن عن موعد حفله المقبل

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره أجواء حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع فقراته الغنائية.

ونشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقطات التي ظهر خلالها وسط جمهوره خلال الحفل، معبرًا عن سعادته بالأجواء التي شهدتها الليلة.

وعلّق رمضان على الصور والفيديوهات قائلًا: «أحلى ليلة وسط عيلتى الجميلة، واللي معرفش يحضر أشوفه فى حفلة الخميس 20 أغسطس بإذن الله»



وشهد حفل محمد رمضان الذى أقيم يوم الجمعة الماضي العديد من الفقرات والمواقف اللافتة، من بينها ظهوره على المسرح داخل سيارة مدون عليها «نمبر وان»، كما ظهر بـ «حنطور»، وقدم عددًا من أشهر أغانيه، إلى جانب تفاعله مع الجمهور وحرصه على سلامة الحضور خلال حالات الزحام والتدافع التى شهدتها الصفوف الأولى.