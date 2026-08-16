اول مباراة لميسي بعد وفاة والده.. إنتر ميامي يخسر برباعية أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي

تلقى فريق إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ناشفيل، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، في لقاء شهد مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أيام قليلة من وفاة والده خورخي ميسي.

وشارك ميسي أساسيًا مع إنتر ميامي للمرة الأولى منذ وفاة والده في 8 أغسطس الجاري عن عمر ناهز 68 عامًا، بعدما دخل بديلًا خلال مواجهة ليون السابقة، التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2.

ولم يظهر النجم الأرجنتيني بالمستوى المعتاد خلال مواجهة ناشفيل، حيث أهدر ركلة جزاء، في ثالث ركلة جزاء على التوالي يفشل في تسجيلها، ليواصل الفريق معاناته في المباراة.

ورغم بداية إنتر ميامي الجيدة، نجح ناشفيل في فرض سيطرته، وتقدم في النتيجة قبل أن يتمكن فريق ميسي من إدراك التعادل، لكن أصحاب الأرض حسموا اللقاء بشكل كبير خلال الشوط الثاني.

وتألق هاني مختار، الذي سجل هدفين، بينما أضاف سام سيريدج هدفًا رائعًا، قبل أن يختتم مختار رباعية ناشفيل مستغلًا خطأ فادحًا من حارس إنتر ميامي.

وتأتي خسارة إنتر ميامي في توقيت صعب لميسي، الذي يعيش حالة نفسية بالغة الصعوبة عقب رحيل والده، الذي كان أحد أهم الأشخاص في مسيرته الكروية، كما كشف اللاعب مؤخرًا عن وجود شكوك لديه بشأن مستقبله في كرة القدم بعد وفاة والده.