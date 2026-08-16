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«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

علق فاتح تقى، المدير الفني لفريق طرابزون سبور ، على تعادل فريقه أمام قاسم باشا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي موسم 2026-27، متحدثًا عن مشاركة النجم المصري محمد صلاح الأولى مع الفريق.

وشارك النجم المصري محمد صلاح ، في مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي موسم 2026-27، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال تقي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لقد قلت من قبل لسنا في أفضل جاهزية، وكان يجب أن نحسم المواجهة خلال أول شوط».

وأضاف: «في الشوط الثاني كان المنافس أفضل، وخلق فرص على مرمانا أكثر».

وتابع: «أسلوبنا يختلف قليلًا بوجود محمد صلاح وغيابه، نحتاج للحفاظ على الكرة».

كما أوضح: «لدينا غيابات، ويجب أن يزداد تركيزنا وحماسنا، خسرنا 3 نقاط وذلك مخيب للآمال تعادل بسبب خطأ وحيد».

 اختتم: «كانت مباراة هامة للغاية، ويوم حزين علينا، فشلنا ولم ننجح بصراحة، المباريات القادمة أصعب، ولكن سنتأهب لها بقوة، ويجب أن ننسى ما حدث اليوم، ومواصلة العمل».

جدير بالذكر أن شارك الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ 58، من عمر اللقاء، وحصل على تقييم 6.6، وفقًا لموقع «سوفا سكور».

فاتح تقى المدير الفني لفريق طرابزون سبور طرابزون سبور الدوري التركي المصري محمد صلاح محمد صلاح

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