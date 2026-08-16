اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على سيدة وابنتها بمنطقة منشية الجمال مركز منية النصر محافظة الدقهلية.

ويظهر في الفيديو مجموعة شباب أثناء تعديهم على سيدة وابنتها في الشارع، وسط حالة من الذهول.



وأعرب متابعون عن غضبهم من الواقعة، مؤكدين أن مجموعة من الشباب الأشقاء اعتدوا بالضرب على سيدة وابنتها، معتبرين ذلك دليلاً على انعدام الرجولة والأخلاق والتربية، كما تساءلوا عن رجال المنطقة ليدافعوا عنهم.

وأشاروا إلى أن الزوج والابن كانا خارج البلاد وقت الحادث بسبب العمل.