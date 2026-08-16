الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن القميص الجديد للفريق الأول

كشفت قناة الزمالك عن تفاصيل جديدة بشأن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والمقرر ظهوره رسميًا خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت القناة أن لاعبي الزمالك شاركوا اليوم في جلسة تصوير خاصة بالقميص الجديد، تمهيدًا لإعداد الحملة الترويجية الخاصة به قبل الإعلان الرسمي عنه للجماهير.

وشهدت جلسة التصوير مشاركة عدد من أبرز لاعبي الفريق، وفي مقدمتهم الفلسطيني آدم الدباغ، إلى جانب عمر جابر ومحمود حمدي الونش، حيث ظهر الثلاثي ضمن اللاعبين الذين قاموا بتصوير البرومو الخاص بالقميص الجديد.

ومن المنتظر أن تتضمن الحملة الدعائية مشاركة عدد آخر من نجوم الفريق، بما يتناسب مع خطة النادي للكشف عن التصميم الجديد بصورة تليق بجماهير الزمالك، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

الإعلان الرسمي خلال 72 ساعة

وأكدت قناة الزمالك أن الإعلان الرسمي عن القميص الجديد سيتم خلال مدة أقصاها 72 ساعة، ليصبح متاحًا أمام الجماهير للتعرف على تصميمه وتفاصيله قبل بداية الموسم.

وتترقب جماهير الزمالك الكشف عن القميص الجديد، خاصة في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي تصاحب كل موسم عند طرح التصميم الخاص بالفريق، سواء من جانب الجماهير أو وسائل الإعلام.

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد، وسط رغبة من الجهاز الفني واللاعبين في الظهور بصورة قوية منذ بداية المنافسات، بينما يمثل القميص الجديد أحد أبرز مظاهر التجهيزات الخاصة بالموسم، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحظى الإعلان المنتظر باهتمام جماهيري كبير، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الفريق، حيث ينتظر المشجعون معرفة الشكل النهائي للقميص الذي سيرتديه اللاعبون خلال مباريات الموسم الجديد.



