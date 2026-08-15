معاهم كنز .. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 118 قطعة أثرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص، مقيمون بنطاق محافظات «القليوبية، الشرقية، القاهرة»، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وحيازة قطع أثرية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (118 قطعة يشتبه في أثريتها).

وبمواجهتهم، اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المنوطة لفحص المضبوطات.