مصرع شاب غرقا داخل بركة ري بإحدى مزارع الفرافرة

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم، داخل بركة ري بإحدى المزارع الواقعة على طريق التلاوي بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وكان الشاب أحمد حمدي أحمد عبد العليم، البالغ من العمر 22 عامًا، قد تعرض للغرق داخل بركة الري أثناء وجوده بإحدى المزارع على طريق التلاوي، حيث جرى إخطار الأجهزة المعنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الواقعة وانتشال جثمان الشاب، قبل نقله إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتم وضع الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من أسباب حدوثها.

وتواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأن الجثمان والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال النيابة العامة.