ممدوح عباس يفتح النار بسبب أزمة صلاح مصدق

فتح ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، النار على عدد من المسؤولين السابقين داخل القلعة البيضاء، بسبب أزمة المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حد مصدق اللي بيحصل مع صلاح مصدق.. أنا مش مصدق!! يا جماعة هناك تهم جنائية لابد أن توجه لبعض من كانوا يعملون مع نادي الزمالك».

وأضاف: «وستكشف الأيام أن هذه عصابة نزلت على نادي الزمالك بالبراشوت وهم لا يستحقون أن أذكر أسماءهم .

وتأتي تصريحات عباس في ظل أزمة الزمالك مع صلاح مصدق، والتي شهدت تحركات قانونية من النادي لإنهاء الملف، بعدما أرسل الزمالك المخالصة الرسمية الموقعة من اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية



تمسك المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، بالحصول على الدفعة الثانية من مستحقاته المالية في الموعد المحدد، رافضًا طلب إدارة النادي بتأجيل سدادها، في ظل اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين.

ويستحق اللاعب الحصول على 400 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري، وهي قيمة القسط الثاني من الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الزمالك لإنهاء ملف مستحقاته المالية.

وكشفت مصادر أن إدارة الزمالك تواصلت مع محامي اللاعب خلال الأيام الماضية، في محاولة للحصول على مهلة إضافية وتأجيل سداد القسط لمدة شهر، إلا أن صلاح مصدق رفض المقترح، وأكد تمسكه بتنفيذ بنود الاتفاق دون أي تعديل، مطالبًا بالحصول على مستحقاته في الموعد المتفق عليه.

ويضع موقف اللاعب إدارة الزمالك أمام ضغوط كبيرة، خاصة في ظل سعيها لتسوية الملفات المالية العالقة، وتجنب أي أزمات جديدة قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.

وتخشى إدارة الزمالك من لجوء صلاح مصدق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حال عدم تحويل قيمة القسط في موعده، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة قانونية جديدة، ويزيد من الضغوط المفروضة على النادي في ظل الملفات المالية القائمة.