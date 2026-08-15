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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الدواجن: الكيلو بـ 59 جنيهًا وتكلفته 75 جنيهًا وصغار المربين على حافة الإفلاس

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن بالمزرعة تصل إلى 75 جنيهًا، في حين يتم البيع بأسعار متدنية تصل إلى 59 جنيهًا، مما يعني تكبد خسائر فادحة ومستمرة منذ أشهر، مؤكدًا أن هذا النزيف المالي يهدد باستنزاف رؤوس أموال المنتجين، وخاصة صغار المربين الذين يمثلون النسبة الأكبر من حجم القطاع، مما يضعهم أمام خطر الإفلاس والخروج النهائي من منظومة العمل.

وأوضح "السيد"، خلال تصريحات تلفيزيونية، الأزمة الحقيقية تكمن في الفجوة السعرية الكبيرة بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك النهائي، والتي تصل إلى فروق شاسعة تُعزى إلى غياب الرقابة الفاعلة على الحلقات الوسيطة وتدخل السماسرة بعيدًا عن أطر تنظيمية واضحة، مشددًا على ضرورة تفعيل بورصة الدواجن وربط البورصة الرئيسية بالبورصات الفرعية وإلزام السماسرة باستخراج سجلات تجارية وبطاقات ضريبية لإخضاعهم للمنظومة الرسمية، فضلا عن إرساء معادلة سعرية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار أسعار الأعلاف، والكتكوت، والأدوية البيطرية، بما يضمن هامش ربح عادل للمنتج ودون إثقال كاهل المستهلك.

وأكد أن قطاع الدواجن يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الزراعي والحيواني في مصر، حيث يلبي نسبة ضخمة من احتياجات المواطنين من البروتين ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مطالبًا بسرعة التحرك من الجهات المعنية لتفعيل آليات الرقابة، وفتح أسواق تصديرية جديدة للخارج، وإرساء قواعد تنظيمية تحمي هذه الصناعة الحيوية من شبح الانهيار.

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