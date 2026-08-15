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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط لشوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية قد شنت حملات ميدانية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه شملت الحملات مدن الزقازيق وأبو حماد وههيا وبلبيس ومنيا القمح وأبو كبير وفاقوس، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وأقسام الإشغالات وشرطة المرافق، حيث جرى التعامل مع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال المخالفة، مع التأكيد على الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وأشار إلي أنه في حي أول الزقازيق، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بمحيط ميدان المحطة ونفق المشاة والحلقة، وأسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق، استهدفت الحملة شوارع مدير الأمن وموقف المنصورة والقومية، إلى جانب عدد من المناطق المتفرقة بنطاق الحي، وتم رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة السير.

وفي أبو حماد، استهدفت الحملات شوارع سعد زغلول والجيش وعمرو بن العاص، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة المواطنين.

كما شهدت مدينة ههيا حملة مكبرة بمحيط سوق ههيا الأسبوعي وشوارع الجمهورية وبحر مويس الشرقي والغربي وأحمد عرابي، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مع التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم.

وفي بلبيس، استهدفت الحملة شوارع بورسعيد وجمال عبد الناصر وميدان عبد الحليم محمود، بمشاركة قسم الإشغالات وشرطة المرافق، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وشملت الحملات مدينة منيا القمح، حيث جرى رفع الإشغالات المخالفة بمحيط ميدان الشهداء، والتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على حرم الطريق، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

وفي أبو كبير، استهدفت الحملة شارع مصطفى كامل، وأسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، بما ساهم في تيسير حركة المرور وإعادة الانضباط للشارع.

كما شهدت مدينة فاقوس حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع نقطة شرطة السوق ومزلقان ترعة السماعنة المردومة، مع رفع المخالفات والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات المخالفة، بما يضمن فرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية الإشغالات والتعديات

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