أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي رسالة للمصريين وبنشوف جيشنا زي محنا عايزين نشوفه دايما مستعد وجاهز".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يؤكد دائما أنه كلما كانت القوات المسلحة يقظة ومستعدة ومدربة مفيش خوف من حاجة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الأركان شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وناقش عدد من المشاركين في أسلوب تخطيط وإدارة المهام المكلفين بها".

