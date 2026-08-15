باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع صفة جديدة .. تفاصيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم السبت عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031.



وسيرتدي اللاعب الذي قاد منتخب إسبانيا للتويج بلقب كأس العالم 2026 القميص رقم 9 مع الفريق الباريسي.

وعبّر توريس (26 عاماً) عن سعادته بالانتقال إلى بطل دوري أبطال أوروبا قائلاً: " أنا سعيد جداً لبدء مغامرة جديدة في نادٍ طموح كباريس سان جيرمان. أودّ أن أشكر الرئيس ناصر غانم الخليفي، ولويس كامبوس، والمدرب لويس إنريكي على منحي فرصة الانضمام إلى هذا الفريق. أتمنى أن أساهم في فوزه بأكبر عدد ممكن من الألقاب".