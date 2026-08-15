شنيور وجنزير وطبنجة.. مفاجآت مدوية في حادث مذبحة 15 مايو| تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن المتهم في واقعة مذبحة 15 مايو يحاول تسويق بعض المبررات لتبرير جريمته في التحقيقات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتهم كان يعمل مهندسا معماريا في إحدى الدول وحدثت خلافات بعد عودته وتم الطلاق بينهما.

وقال إن المتهم كان معاه شنيور وقفل وجنزير وطبنجة وطلقات نارية والنقاب للتخفي وهو ما تم الإعلان عنه وفق بيان النيابة العامة المصرية.

وأضاف أن المتهم طلب من ابنه حل الخلافات مع طليقته وتقليل المبالغ المالية والتنازل عن القضايا، موضحا أن البداية كان بقتل أشقاء طليقته التي كانت في شقة أخرى مجاورة لمكان التفاوض في نفس العقار.

وأردف أن المتهم ضرب ابنه بطلقة في رجله ويتلقى العلاج في المستشفى، موضحًا أن المتهم تم طعنه مرتين أحدهما في الظهر، بعد أن قتل ابنته و3 من أهل طليقته.

