أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن الرغبة في بناء سدود جديدة، قائلا: أديس أبابا تحاول استغلال الأحداث في المنطقة ودي مش أخلاقيات لو عندهم أخلاق يعني.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحدث بهذه الطريقة تتسبب في ضغوط على مصر والسودان وهو أمر مرفوض.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن السد الذي تم البدء في بنائه عام 2011 لن يتم السماح باستخدامه كورقة سياسية، حيث إن أديس أبابا لم تستفد أي شيء من السد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وزير المياه الإثيوبي بيقول لازم إثيوبيا تبني سدود جديدة ومصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة.. وإثيوبيا تستغل الاحداث والأوضاع في المنطقة كي تنشأ سدودا جديدة".



واختتم أن السد الإثيوبي أثر على مصر ومفيش تنسيق في عملية إدارة المياه من مواعيد غلق وفتح بوابات السدود ومصر وقفت كل المباحثات بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.

