نبعد الحياة الشخصية عن العمل.. أحمد موسى يعلق على خناقة زوجات حسام حسن بالساحل

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة خناقة زوجات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في الساحل الشمالي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نبعد الأمور الشخصية عن عمل حسام حسن وحسام حسن مش عايز صورته تهتز قدام الناس ".



ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.