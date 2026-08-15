بن غفير يقتحم حفل زفاف فلسطيني في العيزرية ويقتاد العروسين للتحقيق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قاعة أفراح في بلدة العيزرية، شرقي القدس، خلال إقامة حفل زفاف، واعتدت على عدد من المتواجدين داخل القاعة، قبل أن تقتاد العروسين للتحقيق في النقب.

وجاء الاقتحام، بحسب المعطيات المتداولة، في إطار حملة تستهدف التجمعات والمناسبات الفلسطينية، وسط تحريض متواصل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ونشر بن غفير مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام القاعة واعتقال عدد من المتواجدين، متباهياً بالعملية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة باعتبارها تعكس تصعيداً في التعامل مع المناسبات والتجمعات الفلسطينية.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار التوتر في القدس والضفة الغربية، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات والقيود المفروضة على التجمعات العامة.