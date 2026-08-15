قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة
أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في السوق المصري.. اعرف الأسعار
تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
مأرب تحت القصف.. الحوثيون يهاجمون المدينة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات
إنتر ميلان يضم الإنجليزي جيد سبنس قادما من توتنهام
صافرات استهجان ضد لاعب تشيلسي بعد أنباء اقترابه من مانشستر سيتي
فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟
لقطة تحبس الأنفاس .. سقوط موسيالا في مباراة ميونخ ولايبزيج
«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج
الصفقة السابعة للنسور في الميركاتو.. المصري يتعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان 4 مواسم
«واجب المصري المعاصر أن يحابي نهره».. الأوقاف تحتفي بعيد وفاء النيل
أحمد موسى : طرابزون دخله 12 مليون يورو بعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026 دون تغيير بالتزامن مع اقتراب اغلاق التداولات.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر الذهب بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام منذ أول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث للجرام

وسجل آخر تحديث لسعر الجرام 6255 جنيها .

سعر عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الان

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6255 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5361 جنيها للشراء و5314 جنيها للبيع.

الذهب يفاجئ الأسواق.. لماذا هبطت الأسعار في مصر رغم صعود الأوقية عالميا؟

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

ترشيحاتنا

صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026 اليوم.. أماكن الصرف والاستعلام

صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026 اليوم.. أماكن الصرف والاستعلام

صياد فلبيني

لزق فى وشه.. أخطبوط يهاجم صيادا ويشعل مواقع التواصل

ميسي

أصعب لحظات حياته.. ماذا طلب مدرب إنتر ميامي من الجميع بعد وفاة والد ميسي؟

بالصور

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

طلع بيهم المسرح.. سر سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏

سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان

بإطلالة أنيقة .. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد