تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026 دون تغيير بالتزامن مع اقتراب اغلاق التداولات.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر الذهب بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام منذ أول التعاملات المسائية.

آخر تحديث للجرام

وسجل آخر تحديث لسعر الجرام 6255 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6255 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5361 جنيها للشراء و5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.