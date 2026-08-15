تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر استقرار سعر الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026 دون تغيير بالتزامن مع اقتراب اغلاق التداولات.
سعر الذهب اليوم
وثبت سعر الذهب بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام منذ أول التعاملات المسائية.
آخر تحديث للجرام
وسجل آخر تحديث لسعر الجرام 6255 جنيها .
سعر عيار 24
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6255 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5361 جنيها للشراء و5314 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه .
سعر أوقية الذهب
وصل سعر سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.