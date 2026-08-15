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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي: حرب إيران أوشكت على الانتهاء والاقتصاد سينتعش قريبا

رئيس مجلس النواب الأمريكي:
رئيس مجلس النواب الأمريكي:
أ ش أ

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم  إن الاقتصاد الأمريكي مقبل على انتعاشة قريبة، مع اقتراب الحرب مع إيران من نهايتها.

وأضاف جونسون، في تصريحات لقناة " فوكس نيوز"، أن الكونجرس هيأ الظروف الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو قوي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بدأ بالفعل في تسجيل تحسن خلال الربع الأول من العام، قبل أن يتأثر بالتطورات المرتبطة بالصراع مع إيران.

وتوقع رئيس مجلس النواب أن يؤدي انتهاء الصراع إلى خفض تكاليف الطاقة والنقل، بما يسهم في تراجع أسعار البنزين والمواد الغذائية، في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط والغاز.

كان جونسون قد صرح، خلال مؤتمر صحفي في 26 مارس الماضي، بأن على إيران إعادة فتح مضيق هرمز، معربًا عن اعتقاده آنذاك بأن العمليات العسكرية تقترب من نهايتها.

وقال جونسون للصحفيين إن المهمة «أوشكت على الانتهاء»، متوقعًا اختتامها قريبًا وفي الموعد المحدد.

في سياق متصل، ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنحو 4 دولارات خلال الأسبوع الماضي، ليتجاوز 88 دولارًا للبرميل في ختام تعاملات الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن تداعيات الصراع على إمدادات الطاقة العالمية.

مجلس النواب الأمريكي الاقتصاد الأمريكي انتعاشة الحرب مع إيران

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