شهيرة: أزمة «الاختيار» و«نحن لا نزرع الشوك» هي اللي خلتني أحب محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الأزمة التي تعرض لها الراحل محمود ياسين عندما كان مرشحًا للمشاركة في فيلمين كبيرين في الوقت نفسه، هما «الاختيار» أمام سندريلا السينما المصرية والعربية سعاد حسني للمخرج يوسف شاهين، و«نحن لا نزرع الشوك» أمام الفنانة شادية والمخرج حسين كمال، موضحة أن هذه الأزمة كانت من الأسباب التي جعلتها تحبه، بعدما وجدت نفسها تسانده في موقف صعب ومفزع.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن محمود ياسين كان قد اتفق مع يوسف شاهين على المشاركة في «الاختيار»، وأخذه شاهين إلى ترزي معين لتجهيز بدلة له، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، وفي الوقت نفسه كان المنتج رمسيس نجيب يريد محمود ياسين بطلًا أمام شادية في «نحن لا نزرع الشوك». وعندما عُرض عليه «الاختيار»، أخبرهم بأنه سيشارك أيضًا، وقال ليوسف شاهين إن العرض قُدم إليه ووافق عليه.

وتابعت أن يوسف شاهين أخبر محمود ياسين بأنه إذا شارك في الفيلم الآخر فلن يكون معه، بينما عندما علم رمسيس نجيب بالأمر قرر الاستغناء عنه، ليجد محمود ياسين نفسه قد خسر الفيلمين في وقت واحد. وقالت: «لما فجأة يلاقي نفسه لا هنا ولا هنا شيء مفزع».

وأوضحت أنها تتذكر أنها ومحمود ياسين سارا معًا من الهرم حتى ميدان التحرير، وهما يتحدثان في الأزمة، مؤكدة أنها كانت تسانده وتقوي عزيمته وتقول له إن الله سيعوضه، وتمنحه مشاعر الحب والدعم، وتؤكد له أنه طالما كان مخرجون كبار يريدونه في الوقت نفسه، فإن الفرص ستأتيه مرة ثانية وثالثة، وعليه ألا يضعف، لأنه قوي، وما حدث مجرد ابتلاء.

وأضافت أن فيلم «نحن لا نزرع الشوك» عاد إلى محمود ياسين مرة أخرى، بعدما اتصل به حسين كمال وطلب منه الحضور، فذهب وشارك في الفيلم. وأشارت إلى أنها حضرت معه الافتتاح، رغم أنهما لم يكونا قد تزوجا بعد، لكنه كان قد تحدث مع والدتها.

وكشفت أن حسين كمال فوجئ برؤيتها تجلس في «البنوار»، فسأل محمود ياسين عنها، فأخبره: «دي خطيبتي»، فرد عليه حسين كمال متعجبًا من قراره الزواج في بداية صعوده الفني، قائلًا له إنه سيبدأ حياته الفنية ويكسر الدنيا وسيصبح حلم الفتيات، فكيف يبدأ حياته بالزواج؟ لكن محمود ياسين رد عليه بأنه يحبها ويحترم وجهة نظره، لكنه اختار أن يتزوجها، قائلًا: «اللي عاوز يحبني كده بمراتي ماشي».