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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

قطر تحسم الجدل بشأن الطيارين الإيرانيين: لا احتجاز.. وإجراءات بعد خرق الأجواء
نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر، مؤكدة أن الدوحة لم تحتجز أيًا من الطيارين، وأن ما جرى كان في إطار الإجراءات المتبعة عقب رصد خرق للأجواء القطرية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.
 

أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة
انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن الرغبة في بناء سدود جديدة، قائلا: أديس أبابا تحاول استغلال الأحداث في المنطقة ودي مش أخلاقيات لو عندهم أخلاق يعني.

شهيرة: تكريمي في القومي للمسرح أعادني إلى ذكريات مسرحية نسيتها
قالت الفنانة شهيرة، إنّ أجمل ما في تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أنه أعادها إلى ذكريات مسرحية كانت قد نستها.

شنيور وجنزير وطبنجة.. مفاجآت مدوية في حادث مذبحة 15 مايو| تفاصيل
كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن المتهم في واقعة مذبحة 15 مايو يحاول تسويق بعض المبررات لتبرير جريمته في التحقيقات.
 

«خطوط باسمك من غير علمك؟».. تنظيم الاتصالات يكشف طريقة إيقافها فورا
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن إجراء رسمي يتيح للمواطنين التخلص من أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك من خلال تقديم «استمارة عدم حيازة» في فروع شركات الاتصالات.
 

محامي دان زوجة حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية بعد خناقة الساحل| ماذا حدث؟
علق محمد شمس محامي دان زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
 

التضامن تعلن موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. 12 ألف تأشيرة وشروط جديدة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعداد مبكرًا لموسم حج الجمعيات الأهلية، تنفيذًا للجدول الزمني الذي حددته المملكة العربية السعودية لإنهاء إجراءات موسم الحج في وقت مبكر، بما يتيح للبعثة المصرية الاستعداد الجيد وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.
 

رئيس اتصالات النواب: تفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه بدءًا من سبتمبر المقبل
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول.
 

شعبة الدواجن: الكيلو بـ 59 جنيهًا وتكلفته 75 جنيهًا وصغار المربين على حافة الإفلاس
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن بالمزرعة تصل إلى 75 جنيهًا، في حين يتم البيع بأسعار متدنية تصل إلى 59 جنيهًا، مما يعني تكبد خسائر فادحة ومستمرة منذ أشهر، مؤكدًا أن هذا النزيف المالي يهدد باستنزاف رؤوس أموال المنتجين، وخاصة صغار المربين الذين يمثلون النسبة الأكبر من حجم القطاع، مما يضعهم أمام خطر الإفلاس والخروج النهائي من منظومة العمل.

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