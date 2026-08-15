شهيرة: أعمالي مش بتتعرض رغم إن رصيدي مش بطال في 20 سنة

قالت الفنانة شهيرة، إنّ أعمالها الفنية في التلفزيون أو المسرح أو السينما لا يتم عرضها، مستدركة: "أعمالي لا يتم عرضها رغم أن رصيدي مش بطال في 20 سنة".

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "رصيدي كويس ومؤثر وكله تقدير وجوائز، ومع ذلك كأني مفيش، لأن التلفزيون مبيعرض حاجة".

وتابعت: "قنواتنا الرئيسية التي يهمني أن أكون موجودة فيها لا تعرض أعمالي الفنية، ولا يتم عرض مسرحياتي، وهل يعقل أن يتم عرض 3 أو 4 مسرحيات في مناسبات معينة كل سنة؟! .. دوروا كده في حاجات تانية".

وأشارت، إلى أنها قدمت 12 مسرحية، لم يتم تصوير بعضها، ولكن جرى تصوير 3 إلى 5 مسرحيات على الأقل منها، مثل "عودة الغائب"، التي وصفتها بأنها من المسرحيات الأيقونية، وهناك مسرحية بداية ونهاية التي شارك فيها عدد كبير من نجوم مصر مثل فريد شوقي ومحمود ياسين وحسين فهمي وممدوح عبد العليم ويسرا وكريمة مختار وفاروق الفيشاوي وأبو بكر عزت وآخرون.