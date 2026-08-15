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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: عموتة هيعمل شغل جامد مع الأهلي.. وأتوقع يكون أفضل مدرب في آخر 5 سنين

حسين عموته
حسين عموته
يمنى عبد الظاهر

علق المهندس فرج عامر على خسارة الأهلي في مباراته الودية، مشيرًا إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خرج بعدة ملاحظات مهمة من اللقاء، خاصة فيما يتعلق بأداء الخط الدفاعي.

وقال فرج عامر إن عموتة منح عمرو الجزار أقل تقييم بين اللاعبين، بحصوله على 4 من 10، مؤكدًا أن للمدرب المغربي وجهة نظر فنية في تقييمه للاعبين.

وأضاف أن عموتة أبدى اندهاشه من دخول هدفين في مرمى الأهلي خلال أقل من 4 دقائق، معتبرًا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة وتصحيح قبل بداية الموسم.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الحسين عموتة، قائلًا إنه “هيعمل شغل جامد مع الأهلي”، متوقعًا أن يكون المدرب المغربي أفضل مدير فني تولى قيادة الأهلي خلال آخر خمس سنوات.


 

المهندس فرج عامر الحسين عموتة الخط الدفاعي عمرو الجزار مرمى الأهلي المغربي

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