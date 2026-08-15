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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني.. قصف مدفعي وتفجيرات وغارات على بنت جبيل وصور

تصعيد إسرائيلي
تصعيد إسرائيلي
أ ش أ

تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدد من البلدات الجنوبية، لقصف مدفعي وغارات جوية وتفجيرات، في ظل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية.

وفي قضاء بنت جبيل، تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع استهداف بلدة صربين بالقصف المدفعي، في إطار الاعتداءات المتواصلة على قرى وبلدات الجنوب.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة، في وقت استمرت فيه الاعتداءات على عدد من البلدات الجنوبية.

وفي منطقة صور، شن الطيران المسير الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة المنصوري، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب اللبناني اعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التفجير، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على الأهالي والاستقرار في المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان البلدات الجنوبية

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