زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

لم يكن إعلان زواج أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عارضة الأزياء ورائدة الأعمال جورجينا رودريغيز مجرد حدث عاطفي تصدر عناوين الصحف العالمية، بل فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول الكيفية التي يدير بها أحد أكثر الرياضيين ثراء في العالم ثروته الضخمة بعد دخوله الحياة الزوجية رسميًا.

وبين صور الاحتفال وأجواء السعادة، برزت قضية أخرى أكثر إثارة للجدل، وهي توقيع جورجينا على اتفاقية ما قبل الزواج، أو ما يُعرف قانونيًا بـ"فصل الممتلكات"، وهي الخطوة التي أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول أسباب قبولها بهذا الشرط.

إمبراطورية مالية تحتاج إلى حماية

على مدار أكثر من عقدين، لم يكتفي رونالدو بصناعة المجد داخل المستطيل الأخضر، بل نجح في بناء إمبراطورية اقتصادية تتجاوز قيمتها مليار يورو، مستندًا إلى عقود رياضية ضخمة واستثمارات متنوعة في قطاعات الفنادق والصحة والأزياء والعلامات التجارية.

ومع امتلاك هذا الحجم من الثروة، يصبح اللجوء إلى الاتفاقيات القانونية المسبقة إجراء معتادا في أوروبا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحماية الأصول من أي نزاعات مستقبلية محتملة.

لماذا وافقت جورجينا على التوقيع؟

قد يبدو السؤال منطقيا للوهلة الأولى، لكن الإجابة ترتبط بطبيعة العلاقة بين الطرفين.

فجورجينا لا تعيش حياة تقليدية إلى جانب النجم البرتغالي، بل تتمتع بمستوى معيشي استثنائي يشمل إقامة في منازل فاخرة، إلى جانب دعم مالي يضمن لها حياة مليئة بالرفاهية.

وفي ظل هذه الامتيازات، يرى كثيرون أن توقيع الاتفاقية لم يكن تنازلًا بقدر ما كان وسيلة لتنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، بعيدًا عن أي التزامات قد تتحول مستقبلًا إلى نزاعات قانونية معقدة.

علامتان تجاريتان تحت سقف واحد

لم تعد جورجينا مجرد شريكة حياة لرونالدو، بل أصبحت شخصية مؤثرة تمتلك مشاريعها الخاصة وعقودًا إعلانية واستثمارات مستقلة.

ومن هنا، تبرز أهمية اتفاقية فصل الممتلكات، التي تضمن استقلال النشاط الاقتصادي لكل طرف، وتحافظ على الفصل بين شركات رونالدو العالمية ومشروعات جورجينا التجارية.

ويمنح هذا الفصل الطرفين حرية أكبر في إدارة استثماراتهما، مع تجنب أي تعقيدات مالية أو ضريبية قد تنشأ مستقبلًا.

الأبناء أولًا والحقوق محسومة مسبقًا

لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقيات على حماية الثروة فقط، بل تمتد أيضًا إلى ضمان حقوق الأبناء.

فوجود اتفاق قانوني واضح يحدد آلية توزيع الأصول والحقوق المالية يقلل احتمالات نشوب أي خلافات مستقبلية، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للأسرة بأكملها.

الهروب من سيناريوهات الطلاق المكلفة

شهد عالم الرياضة والفن عشرات القضايا التي انتهت بخسارة المشاهير أجزاء كبيرة من ثرواتهم بسبب نزاعات الطلاق الطويلة.

ويبدو أن رونالدو وفريقه القانوني أرادا تجنب هذا السيناريو تمامًا، من خلال وضع قواعد واضحة منذ البداية، تضمن استمرار العلاقة بعيدًا عن الضغوط المالية والقضائية.

تكشف قصة زواج رونالدو وجورجينا أن الحب وحده قد لا يكون كافيا عندما تكون المليارات على الطاولة، وأن المشاعر في عالم المشاهير كثيرًا ما تسير جنبا إلى جنب مع الحسابات القانونية والاقتصادية الدقيقة.