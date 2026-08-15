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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة

الاهلي
الاهلي
يسري غازي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة نظيره فريق برشلونة الإسباني وديا يوم الخميس القادم استعدادا للموسم الجديد.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة عديد المواجهات الودية المحلية والإسبانية فى معسكر الإعداد الحالي للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية.

فرمان عموتة

منح المغربي الحسين عموتة المدير الفني للشياطين الحمر لاعبي النادى الأهلي راحة سلبية اليوم السبت في معسكر إسبانيا.

وخاض فريق الأهلى مباراتين وديتيين فى معسكر إسبانيا أمام فرق محلية استعدادا للموسم الجديد.

ودية برشلونة

يدرس المغربي الحسين عموتة المدير الفني للمارد الأحمر إجراء تعديلات فى تشكيل فريق الأهلي بودية برشلونة المزمع إقامتها يوم الخميس المقبل فى  معسكر إسبانيا.

عموتة يبحث مع جهازه المعاون إجراء تعديلات بالإستعانة بخدمات القوة الضاربة بالفريق لمواجهة برشلونة وديا.

واستقر عموتة خلال التجارب الودية على ملامح تشكيل الأهلي فى ودية برشلونة والإستعانة بخدمات الكبار وفى مقدمتهم أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وعلى محمود بعد تألق الأخير فى الوديات الأخيرة.

صفقة سوبر

اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة محمد عبدالناصر لاعب المقاولون قبل غلق باب القيد مساء اليوم السبت.

وكشفت بعض المصادر داخل النادي الأهلي عن وجود صفقة جديدة محتملة خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفي.

وأكد المصدر أن صفقة جديدة تقترب من الأهلي وهو لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب محمد عبدالناصر.

حسم الصفقة

يعلن اليوم السبت النادي الأهلي عن حسم صفقة توفيق محمد نجم نادي بتروجيت قبل غلق باب القيد فى ميركاتو الصيف.

ومن المقرر ان يكون توفيق محمد نجم فريق بتروجيت بديلا عن يوسف بلعمري الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي. 

وكشفت بعض المصادر داخل النادي الأهلي، عن توقيع الكشف الطبي على توفيق محمد الظهير الأيسر لنادي بتروجيت الآن بأحد مستشفيات الجيزة تمهيدا لانتقاله للقلعة الحمراء.

مساعي مكثفة 

كثفت إدارة النادي الأهلي تحركاتها خلال الساعات الماضية، من أجل حسم التعاقد مع حامد عبد الله، جناح فريق إنبي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، إن المفاوضات مع إدارة إنبي بشأن ضم حامد عبد الله ما زالت مستمرة، وهناك محاولات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي لديه رغبة حقيقية في إتمام الصفقة، خاصة في ظل اقتناع المسؤولين بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتركز حاليًا حول المقابل المالي المطلوب من جانب نادي إنبي.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا ترغب في الاستجابة لأي مبالغات مالية، وتسعى للتوصل إلى اتفاق يتناسب مع القيمة الفنية للاعب والإمكانيات المالية المحددة لصفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تتوقف، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين مسؤولي الناديين من أجل تقريب وجهات النظر بشأن التفاصيل المالية وطريقة إتمام الصفقة، مؤكدًا أن الأهلي يضغط من أجل حسم الملف قبل غلق باب القيد.

سفارة النمسا

يجري مسئولى النادى الأهلى إتصالات مع سفارة النمسا لإستخراج تأشيرة سفر بلعمري لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وفتحت إدارة النادي الأهلي خطوط اتصال مع سفارة النمسا بالقاهرة، من أجل إنهاء إجراءات استخراج تأشيرة السفر الخاصة بالمغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لسفره إلى النمسا خلال الفترة المقبلة لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

الأهلي الحسين عموتة برشلونة يوسف بلعمري حامد عبدالله

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