"التضامن الاجتماعي" تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الثلاثاء المقبل

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448هـ - 2027م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.. مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي - في بيان اليوم /السبت/ - أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لموسم حج 1448هـ - 2027م، منها أن تكون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مستوفية للشروط التالية: أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2026، وعدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة، كما تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفين للشروط التالية: أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، ويشترط في المتقدم ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط "بعد إعلان نتيجة القرعة"، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب في تاريخ 28 يناير 2027، الموافق 20 شعبان 1448هـ، ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، "ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا".

ويشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، ويحسب السن في 28/1/2027م، الموافق 20 شعبان 1448هـ، حيث يشترط وجود مرافق "من نفس الجنس" لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية والذي يستدعي بالضرورة وجود مرافق لهم وفقًا للتقرير الطبي المقدم من المستشفيات المعتمدة وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: "مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي"، مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي، السيدات الحوامل في الثلاثة أشهر الأخيرة والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل، الأمراض النفسية / العقلية التي تعيق الإدراك والزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل "السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية".

ويحق للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

كما أنه لن يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحة أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

من جانبه.. أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سوف يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة" من أحد الأقارب.

وأوضح عبد الموجود، أنه سوف تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج وتوقع على صحتها وتتحمل المسئولية في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية، وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم، وتقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة على النموذج المشار إليه، مستوفيًا كافة البيانات ومرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخه، "وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم".

وأشار عبد الموجود إلى أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لكافة الشروط الموضحة التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة التأشير على الطلب بما يفيد ذلك، وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات، وفقًا للمستويات المتاحة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وتجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026م، وتعلن النتائج النهائية للقرعة "أصلي – احتياطي بنسبة 30%" على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة، وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية، ويلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة، ويتحمل تكاليفها الحاج، ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي، ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، ويتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصًا على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.