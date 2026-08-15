هل يستكمل بيزيرا مسيرته في الزمالك بعد عودته.. ناقد يكشف مفاجأة

تتواصل حالة الجدل حول مستقبل بيزيرا مع نادي الزمالك، بعد عودته مجددًا إلى الفريق، وسط تساؤلات بشأن موقفه خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيستكمل مسيرته مع القلعة البيضاء أم سيكون الرحيل هو الخيار الأقرب، خاصة مع استمرار الحديث عن فتح باب المفاوضات لحسم مصيره.

وكشف الناقد الرياضي محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، آخر تطورات موقف بيزيرا مع الزمالك، موضحًا أن عودة اللاعب مجددًا إلى النادي قد تكون بداية الرحيل.

محمد عصام يكشف موقف بيزيرا مع الزمالك

وقال محمد عصام إن عودة بيزيرا مجددًا إلى نادي الزمالك هي بداية الرحيل، موضحًا أن فتح باب المفاوضات يأتي تمهيدًا لرحيل اللاعب عن الفريق.

وتابع أن بيزيرا حال عدم رحيله في الوقت الحالي، فإنه سوف يرحل في يناير المقبل، في ظل استمرار المفاوضات بشأن مستقبله مع النادي.

عقوبات وخصومات على بيزيرا

وأكد الناقد الرياضي محمد عصام أنه ستكون هناك عقوبات على بيزيرا حال استمراره في التعنت وغيابه عن تدريبات الزمالك، إلى جانب توقيع خصومات على مستحقاته.

وأوضح أن استمرار غياب اللاعب عن التدريبات قد يضعه أمام عقوبات، خاصة في ظل موقفه الحالي مع الفريق.

موقف بيزيرا أمام فيفا

واختتم محمد عصام حديثه بالتأكيد على أنه حتى الآن، وأمام فيفا، فإن بيزيرا منقطع عن التدريبات ومعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح أن هذا الأمر بنسبة كبيرة سيؤدي إلى إيقاف اللاعب، ولذلك فهو يريد الوصول إلى حل للمشكلات القائمة، وإنهاء الأزمة الحالية.

الزمالك يعاني من مشاكل مالية

وأردف الناقد الرياضي أن نادي الزمالك يعاني من مشاكل مالية كبيرة، موضحًا أن بيزيرا قد يلعب مع الفريق حال نجاح النادي في المحافظة عليه، لكنه في الجزء الثاني من الدوري لن يكون بكامل تركيزه.

وأشار إلى أن أفضل فرصة أمام نادي الزمالك في الوقت الحالي هي بيع اللاعب والاستفادة منه، خاصة في ظل الظروف المالية التي يعاني منها النادي.

وأكد أن حسم موقف بيزيرا خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بالمفاوضات والتطورات الخاصة باللاعب والنادي، سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.