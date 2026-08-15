استشاري طب نفسي: التهيئة التدريجية للعام الدراسي تحمي الأطفال من القلق والضغط

أكدت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، أهمية دور الأسرة في تهيئة الأطفال لبدء العام الدراسي الجديد، مشددة على ضرورة الاعتماد على التحفيز الإيجابي بدلًا من الأوامر والضغط.

تهيئة الأطفال للعام الدراسي

وقالت الدكتورة سالي الشيخ، خلال لقائها عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الأسرة عليها التأكيد للطفل أن العودة إلى المدرسة لا تعني حرمانه من اللعب أو ممارسة الرياضة والهوايات.

وأوضحت أن الأسرة يجب أن تبدأ قبل الدراسة بوقت مناسب في ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ وتنظيم اليوم، إلى جانب وضع أهداف بسيطة للطفل وتشجيعه على المشاركة في اختيار مستلزماته الدراسية.

وأضافت أن مشاركة الأطفال، خاصة في السن الصغيرة، في اختيار مستلزماتهم الدراسية يساعد على جعل العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية بالنسبة لهم.

تحذير من المقارنة بين الأطفال

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أن المقارنات بين الأطفال فيما يتعلق بالحقائب والأدوات المدرسية تمثل مشكلة مجتمعية، مؤكدة أهمية تعليم الطفل الرضا بما لديه.

وأوضحت ضرورة أن يدرك الطفل أن لكل أسرة ميزانية وإمكانات مختلفة، مع إشراكه في اختيار احتياجاته وفقًا للإمكانيات المتاحة، دون التأثر بما يمتلكه زملاؤه من أدوات أو مستلزمات مدرسية.

القلق في بداية الدراسة أمر طبيعي

وأكدت الدكتورة سالي الشيخ أن الشعور بالقلق والتوتر في بداية الدراسة أمر طبيعي لدى الأطفال، ويمكن للأسرة التعامل معه بشكل تدريجي من خلال اصطحاب الطفل وتشجيعه بكلمات مطمئنة حتى يدخل المدرسة.

وأوضحت أن التعامل الهادئ مع الطفل في هذه المرحلة يساعده على تجاوز مشاعر القلق المرتبطة بالعودة إلى المدرسة، مع ضرورة عدم زيادة الضغط عليه أو التعامل مع مخاوفه بصورة تزيد من توتره.

أعراض تستدعي مساعدة متخصصة

ولفتت إلى أن ظهور بعض الأعراض الشديدة قد يشير إلى وجود اضطراب يحتاج إلى مساعدة متخصصة، موضحة أن من أبرز هذه الأعراض نوبات الهلع وتسارع ضربات القلب وصعوبة التنفس والتعرق.

وأكدت أن ظهور مثل هذه الأعراض يستدعي الانتباه والتعامل معها بصورة مناسبة، خاصة إذا كانت مرتبطة ببداية الدراسة والعودة إلى المدرسة.

وشددت الدكتورة سالي الشيخ على أهمية التهيئة التدريجية للطفل قبل بدء العام الدراسي، وتنظيم يومه وتشجيعه بصورة إيجابية، مع مراعاة إمكانيات الأسرة وعدم الدخول في مقارنات مع الآخرين، بما يساعد على جعل العودة إلى المدرسة تجربة أكثر هدوءًا وإيجابية.