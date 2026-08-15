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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1355 فرصة عمل في 7 محافظات برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل

النشرة القومية للتوظيف
النشرة القومية للتوظيف

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، عن توفير 1355 فرصة عمل جديدة داخل 22 شركة من شركات القطاع الخاص في 7 محافظات، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مؤكدًا أن التقديم على هذه الفرص متاح طوال شهر أغسطس 2026، في إطار الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن هذه النشرة تضم 1355 فرصة عمل في 22 شركة خاصة بمحافظات: القاهرة، والغربية، والمنوفية، وقنا، وشمال سيناء، والبحيرة،وبني سويف.وتشمل فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.. وأضافت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل عشرات التخصصات والمهن، من بينها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية... وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس 2026،من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن وزارة العمل تواصل توسيع جسور التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وخلق فرص العمل، بما يحقق الاستقرار المهني للشباب ويدعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الراغبين في العمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة...وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل أيضًا تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، لتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن التدريب يمثل بوابة حقيقية للتوظيف، وركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة...وشدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويوفر الحماية والاستقرار للشباب...ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد،رئيس الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.…

وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف فرص عمل بالداخل فرص عمل للشباب

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