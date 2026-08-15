تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه

أثار أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق، الجدل بتصريحات قوية تحدث خلالها عن إمكانياته الفنية، مؤكدًا أنه يرى نفسه أفضل من الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

وأوضح عبد القادر ، أنه يثق في قدراته وإمكانياته داخل الملعب، معتبرًا أن المقارنة مع نجوم كبار مثل زيزو وتريزيجيه لا تقلل منهم، بل تعكس حجم الطموحات التي يمتلكها ورغبته في إثبات نفسه.

وتأتي تصريحات عبد القادر لتفتح بابًا واسعًا للنقاش بين جماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الثلاثي، واختلاف أساليب لعبهم وأدوارهم داخل الملعب.