زلزال آخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر البحر قبالة ساحل إندونيسيا.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال كان على عمق كيلومتر واحد، وعلى بعد 78 كيلومترا شمال شرق محافظة مانجاراي الشرقية.

وأوضح ان الزلزال جاء على دائرة عرض 7.94 جنوب وخط طول 120.79 شرقا. مشيرة إلى أنه لم يتسبب في الانذار بموجات تسونامي.

ويأتي هذا الزالزال بعد زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح اليوم /السبت/ ضرب المنطقة داخل البحر قبالة إدونيسيا، وأسفر عن مصرع 38 شخصا حتى الآن.



