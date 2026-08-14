د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

لا أعرف لماذا تتحدثون عني كثيرًا، بينما لا تمنحون أنفسكم دائمًا فرصة لتعرفوني كما أنا. تكتبون اسمي في الرسائل، وتقولون إنكم تبحثون عني، وتختلفون بسببي، وتبكون من أجلي، وأحيانًا تؤذون من تحبون وأنتم تظنون أنكم تفعلون ذلك خوفًا عليهم.

أنا الحب، لكنني لست كل ما تشعرون به وتسمونه حبًا.

أنا لست ذلك الانبهار الأول الذي يجعل الرجل يرى امرأة وكأنها أجمل ما خلقته الحياة، ولا تلك الرغبة التي تجعل المرأة تنتظر رسالة من رجل فتشعر أن يومها أصبح أكثر دفئًا. الانجذاب جميل، والشغف ضروري، والاحتياج الإنساني طبيعي، لكنني أكبر من كل ذلك.

أنا المسافة التي تفصل بين أن تقول لشخص «أحبك» وأن تجعله يشعر بالأمان معك.

أنا الحب الذي يسكن داخل الرجل عندما يحب امرأة. لا أطلب منه أن يتخلى عن قوته، ولا أن يصبح شخصًا آخر حتى يرضيها، لكنني أطلب منه أن يفهم أن القوة لا تعني القسوة، وأن الصمت ليس دائمًا حكمة، وأن الرجل الذي يستطيع أن يقول «أفهم لماذا تألمتِ» ليس رجلًا ضعيفًا، بل رجل استطاع أن ينتصر على حاجته الدائمة إلى أن يكون على حق.

أنا الحب الذي يسكن داخله عندما يخاف من فقدانها. أقول له: لا تحول خوفك إلى مراقبة، ولا غيرتك إلى امتلاك، ولا احتياجك إليها إلى سجن. المرأة التي تحبها ليست شيئًا تملكه حتى تطمئن، إنها إنسانة تختارك كل يوم، وما أجمل أن يكون اختيارها لك نابعًا من الحب لا من الخوف.

وأنا أيضًا الحب الذي يسكن داخل المرأة.

أعرف كم يمكن لقلبها أن يبحث عن الطمأنينة في التفاصيل الصغيرة: كلمة، اهتمام، سؤال، نظرة، حضور في الوقت الذي تحتاجه فيه. وأعرف أنها أحيانًا لا تطلب الكثير، لكنها تريد أن تشعر بأنها مرئية في عين الرجل الذي تحبه.

لكنني أقول لها أيضًا: لا تجعليني اختبارًا دائمًا له.

لا تجعلي الحب سلسلة من الأسئلة التي لا تنتهي: لماذا لم يتصل؟ لماذا تغيرت نبرته؟ لماذا لم يقل؟ لماذا لم يفعل؟ لا تجعلي قيمتك معلقة على قدرته المستمرة على إثبات أنه يحبك. أنا الحب، ولست امتحانًا يوميًا للآخر.

أعرف أن المرأة قد تحب الرجل بطريقة تجعلها تريد أن تفهم كل ما بداخله، وأن الرجل قد يحب المرأة بطريقة تجعله يريد أن يحميها ويحل مشكلاتها. لكنني أحيانًا أحتاج منهما شيئًا أبسط من كل الحلول: أن يستمع أحدهما للآخر دون أن يستعد للدفاع عن نفسه.

فأنا لا أعيش فقط في الكلمات الكبيرة.

أعيش في أن يتذكر الرجل شيئًا صغيرًا قالته المرأة منذ أيام؛ لأنه يعرف أنه يعني لها الكثير. أعيش في أن تلاحظ المرأة أن الرجل صامت اليوم أكثر من المعتاد، فتسأله بلطف بدلًا من أن تفسر صمته باعتباره تجاهلًا. أعيش في الاعتذار عندما نخطئ، وفي التراجع عندما نكتشف أننا بالغنا، وفي القدرة على أن نقول: «ربما لم أقصد أن أؤذيك، لكنني أعرف أنني فعلت».

أنا الحب الذي لا يريد أن ينتصر أحدكما على الآخر.

فما قيمة أن ينتصر الرجل في النقاش ويخسر قلب المرأة؟ وما قيمة أن تثبت المرأة أنها كانت على حق بينما يصبح الرجل أكثر بعدًا عنها؟

العلاقات لا تنهار دائمًا بسبب غياب الحب. أحيانًا تنهار لأن الحب موجود، لكن الخوف أكبر منه، والكبرياء أعلى منه، والاحتياج يختلط به، والعتاب يتحول إلى عقاب، والصمت يتحول إلى سلاح.

وأنا أكثر ما يؤلمني أن يستخدم الإنسان مشاعره الجميلة بطريقة تؤذي من يحب.

أن يقول الرجل: «أنا أغار لأنني أحبك»، بينما الغيرة أصبحت سيطرة.

وأن تقول المرأة: «أنا أعاتبك لأنني أحبك»، بينما العتاب أصبح استنزافًا.

أن يخاف أحدهما من الفقد، فيبدأ بالتشبث، فيشعر الآخر بالاختناق، ثم يبتعد، فيزداد الخوف، فيزداد التشبث، حتى يصبح الحب نفسه جزءًا من المشكلة.

أنا لا أريد منكما أن تحباني بهذه الطريقة.

أريد أن أكون مساحة يستطيع فيها الرجل أن يكون رجلًا دون أن يخجل من ضعفه، وتستطيع فيها المرأة أن تكون امرأة دون أن تخشى أن يُنظر إلى احتياجاتها باعتبارها عبئًا.

أريد أن أجعل الرجل يشعر أن وجود امرأة تحبه لا ينتقص من استقلاله، وأن أجعل المرأة تشعر أن حب الرجل لها لا يعني أن عليها أن تفقد نفسها داخله.

أنا لا أطلب الكمال.

لا أطلب رجلًا لا يغضب، ولا امرأة لا تغار، ولا علاقة لا تعرف الخلاف. أنا أعرف أنكم بشر، وأن أقرب الناس إلى قلوبكم قد يكونون أحيانًا أكثر الناس قدرة على لمس الأماكن الحساسة فيكم.

لكنني أطلب شيئًا واحدًا: عندما تغضبوا، لا تنسوا أنكم تحبون.

عندما تختلفون، لا تحولوا الاختلاف إلى إهانة.

وعندما تتألمون، لا تجعلوا الألم مبررًا لإيذاء الآخر.

أنا الحب، وأعرف أنني أحيانًا أوقظ في الإنسان أجمل ما فيه، وأحيانًا أوقظ خوفه القديم أيضًا.

قد تجعل المرأة الرجل أكثر حنانًا مما كان يتخيل، وقد يجعل الرجل المرأة أكثر أمانًا مما عرفت في حياتها. وقد يكتشف كل منهما مع الآخر نسخة من نفسه لم يكن يعرف أنها موجودة.

وهنا تحديدًا أكون في أجمل صوري.

لأنني لا أريد أن أغير الإنسان إلى شخص آخر، بل أريد أن أساعده على الوصول إلى أجمل نسخة ممكنة من نفسه.

أنا الحب.

ولست وعدًا بأنك لن تتألم.

أنا وعد بأنك لن تكون وحدك في ألمك إذا وجدت الشخص الذي يعرف كيف يحبك.

ولست وعدًا بأن العلاقة لن تمر بالخلافات، بل أن يكون هناك شخص يرى خلافكما مشكلة تحتاج إلى حل، لا معركة تحتاج إلى منتصر.

ولست وعدًا بأن الطرف الآخر سيقرأ أفكارك دائمًا، بل أن تكون لديكما الشجاعة الكافية لتقولا ما تحتاجانه بوضوح، دون ألعاب، ودون عقاب، ودون انتظار أن يخمن الآخر ما لم تقولاه.

وربما لهذا السبب لا أعتقد أن السؤال الحقيقي هو: «هل يحبني؟»

السؤال الأعمق هو: كيف يحبني؟

هل يجعلني أكثر أمانًا أم أكثر خوفًا؟

هل يسمح لي أن أكون نفسي أم يجعلني أقضي وقتي في محاولة إرضائه؟

هل يقترب مني عندما أختلف معه أم يعاقبني بالابتعاد؟

هل أستطيع أن أتكلم معه عن ضعفي دون أن أخشى أن يستخدمه ضدي؟

وهل أستطيع أنا أيضًا أن أحب ضعفه كما أحب قوته؟

لأنني، في النهاية، لا أبحث عن رجل وامرأة لا ينقصهما شيء.

أنا أبحث عن رجل وامرأة يعرف كل منهما كيف يحمل هشاشة الآخر دون أن يستغلها.

أنا الحب.

وقد أكون أجمل شيء يحدث للإنسان، لكنني لا أستطيع وحدي أن أنقذ علاقة لا يعرف أصحابها كيف يحافظون عليّ.

فلا تطلبوا مني أن أنقذكم من سوء اختياركم، ولا من خوفكم، ولا من أنانيتكم، ولا من جراحكم التي ترفضون مواجهتها.

تعلموا أولًا أن تروا أنفسكم بصدق، ثم تعالوا إليّ.

أنا لا أريد من الرجل أن يصبح أكثر رومانسية، ولا من المرأة أن تصبح أقل احتياجًا.

أريد فقط أن يصبح كل منهما أكثر صدقًا، وأكثر وعيًا، وأكثر رحمة بالإنسان الذي اختار أن يشاركه قلبه.

أنا الحب.

وإذا أردتم أن تعرفوني حقًا، فلا تبحثوا عني في عدد الرسائل، ولا في حجم الهدايا، ولا في الكلمات التي تُقال أمام الآخرين.

ابحثوا عني في تلك اللحظة التي يكون فيها أحدكما قادرًا على أن يؤذي الآخر، ثم يختار ألا يفعل.

ابحثوا عني في الخلاف الذي ينتهي بفهم، وفي الاعتذار الذي لا يحمل إذلالًا، وفي الاختلاف الذي لا يهدم الاحترام.

ابحثوا عني في رجل ما زال يرى امرأة جميلة بعد سنوات من معرفته بها، ليس فقط لأنها لم تتغير، بل لأنه أصبح يعرف جمالًا آخر فيها لا تراه العين.

وابحثوا عني في امرأة ما زالت ترى في الرجل الذي تحبه ذلك الإنسان الذي تستطيع أن تسند إليه قلبها، لا لأنه كامل، وإنما لأنها تعرف أنه حين يخطئ يستطيع أن يعود، وحين يتألم يستطيع أن يتكلم، وحين يحب لا يجعلها تدفع ثمن حبه.

أنا الحب.

لست ذلك الشعور الذي يأتي مرة ويكفي إلى الأبد.

أنا شيء تختارونه كل يوم.

تختارون أن تسمعوا بدلًا من أن تحكموا، وأن تفهموا بدلًا من أن تفسروا، وأن تقتربوا بدلًا من أن تعاقبوا، وأن تحافظوا على الإنسان الذي تحبونه دون أن تطلبوا منه أن يخسر نفسه حتى يبقى معكم.

وربما هذه هي الحقيقة التي تأخرتم كثيرًا في معرفتها:

أنا الحب، لكنني لا أستطيع أن أعيش في قلبين يخاف كل منهما أن يكون نفسه أمام الآخر.

أحتاج إلى قلبين آمنين بما يكفي ليقولا الحقيقة، وناضجين بما يكفي ليتحملا اختلافها، ورقيقين بما يكفي ليتذكرا، وسط كل خلاف، أن الإنسان الذي أمامهما ليس عدوًا…

بل هو الشخص الذي اختارا أن يحبا معه الحياة.