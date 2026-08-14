فرينكي دي يونج يخرج عن صمته: أكاذيب تشوه صورتي.. ولم أرفض اللعب مع برشلونة

خرج الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، عن صمته للرد على الأنباء المتداولة حول مستقبله وحقيقة موقفه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق، مؤكدًا أن عددًا من المعلومات التي نُشرت عنه خلال الفترة الماضية لا تمت للحقيقة بصلة.

ويعيش دي يونج فترة صعبة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب، وسط جدل حول طريقة التعامل مع الإصابة، إلى جانب شائعات متزايدة بشأن مستقبله داخل برشلونة.

دي يونج: هناك معلومات كاذبة تشوه صورتي

وقال دي يونج، في تصريحات مطولة نقلتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «لاحظت أن هناك الكثير من الضجيج والمعلومات الكاذبة حولي في الفترة الأخيرة، وهذا يزعجني كثيرًا، لذلك جئت إلى هنا لتوضيح بعض الأمور».

وأضاف لاعب الوسط الهولندي: «أمضيت سبع سنوات في هذا النادي، واللعب لبرشلونة كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي. لا تزال لدي أحلام كبيرة وأهداف أريد تحقيقها مع الفريق».

وأكد دي يونج أن الإصابة أثرت عليه نفسيًا بشكل كبير، موضحًا: «أنا أعاني بسبب الإصابة، وأشعر بخيبة أمل كبيرة، أكثر ما أحبه هو لعب كرة القدم».

إصابة مفاجئة بعد كأس العالم

وكشف لاعب برشلونة تفاصيل بداية الإصابة، موضحًا أن المشكلة حدثت بعدما سقط أحد اللاعبين فوقه خلال التدريبات في كأس العالم.

وقال: «سقط شخص فوقي أثناء التدريبات في كأس العالم، وسارت الأمور بشكل سيئ. أريد أن أوضح للجمهور ما حدث: خضعنا للفحوص، وأخبرني الجميع بأنني أستطيع مواصلة اللعب، ولهذا السبب واصلت اللعب».

وبعد خروج هولندا من كأس العالم، عاد دي يونج إلى برشلونة للخضوع لفحوص طبية جديدة، والتي كشفت أن الإصابة أصبحت أكثر خطورة مما كان متوقعًا.

وأوضح: «بعد الإقصاء من كأس العالم، عدت إلى النادي لإجراء فحوص جديدة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. وأظهرت أن الإصابة أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في الولايات المتحدة. كانت صدمة قوية لم يتوقعها أحد».

خطة علاج خاصة بموافقة برشلونة

وأشار دي يونج إلى أنه يركز حاليًا بشكل كامل على التعافي، مؤكدًا أن خطة العلاج الحالية تتم بالتنسيق مع النادي.

وقال: «الآن يجب أن أتوقف وأركز على التعافي، أعمل حاليًا بطريقة خاصة مع معدين بدنيين، ووضعنا خطة للتعافي بموافقة الجميع في النادي».

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل واسع حول الطريقة التي سيتعامل بها برشلونة واللاعب مع إصابته، خاصة بعدما ترددت أنباء عن وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن إمكانية الخضوع لعملية جراحية.

دي يونج ينفي رفض الجراحة

وشدد لاعب الوسط الهولندي على أن ما تردد بشأن رفضه الخضوع للجراحة غير صحيح، معتبرًا أن بعض التقارير تهدف إلى التأثير على صورته أمام جماهير برشلونة.

وقال: «أرى الكثير من المعلومات التي تقول خلاف ذلك، لكنها خاطئة. إنها أكاذيب تهدف إلى تشويه صورتي وتغيير نظرة الناس إلي».

وأكد دي يونج أنه لا يريد أن تتحول إصابته إلى مصدر جديد للشائعات، مشيرًا إلى أن هدفه الحالي هو التركيز على عملية التعافي والعودة إلى الملاعب.

حقيقة رفض مواجهة أتلتيكو مدريد

كما رد دي يونج على التقارير التي تحدثت عن رفضه المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي نُسبت إلى الصحفي جيرارد روميرو.

ونفى اللاعب الهولندي هذه الرواية بشكل قاطع، قائلًا: «على سبيل المثال، الكذبة التي نشرها جيرارد روميرو بأنني رفضت اللعب أمام أتلتيكو».

وأضاف: «أردت التحدث اليوم لأتخلص من الغضب الموجود بداخلي، حتى أتمكن من التركيز بنسبة 100% على التعافي من الآن فصاعدًا».

غياب طويل يهدد بداية الموسم

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى احتمالية غياب دي يونج لفترة طويلة، مع تقديرات تراوحت بين أربعة وخمسة أشهر، إلا أن هذه المدة لم يتم تأكيدها رسميًا من جانب برشلونة أو اللاعب حتى الآن.

ويغيب دي يونج عن فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، وسط توقعات باستمرار ابتعاده عن الملاعب حتى أواخر أكتوبر أو مطلع نوفمبر، وفقًا لتطور حالته الصحية ومدى استجابته للبرنامج العلاجي.

وبخروجه الأخير، يسعى دي يونج إلى وضع حد للشائعات التي أحاطت به خلال الفترة الماضية، والتأكيد على أن تركيزه الحالي ينصب على استعادة جاهزيته والعودة إلى برشلونة، النادي الذي يؤكد أن اللعب بقميصه لا يزال أحد أكبر أحلامه.