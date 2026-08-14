مكتبة مصر العامة توضح ضوابط أداء الخدمة العامة ومواعيد العمل وإجراءات التقديم

أعلنت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، تفاصيل وضوابط أداء الخدمة العامة داخل المكتبة الرئيسية بالدقي، موضحة أن الخدمة تتم وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة، وذلك في إطار تنظيم عملية استقبال خريجات الخدمة العامة وتوزيعهن على مقرات المكتبة وفروعها.

وأوضحت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة، أن الخدمة العامة تؤدى داخل المكتبة باعتبارها عملًا تطوعيًا دون أجر، لمدة عام كامل، على أن تكون متاحة لخريجات الكليات التي تتوافق طبيعة دراستهن وتخصصاتهن مع طبيعة العمل داخل المكتبة.

وأشارت إلى أن أماكن أداء الخدمة العامة تشمل المقر الرئيسي لمكتبة مصر العامة بالدقي، إلى جانب فرعي الزيتون والزاوية الحمراء، وذلك وفقًا لعنوان محل السكن وتوافر الأماكن بكل فرع.

وبحسب الضوابط المعلنة، تلتزم المتقدمة بأداء الخدمة لمدة أربعة أيام أسبوعيًا، مقابل ثلاثة أيام إجازة، فيما يتم العمل بنظام الشيفتات، حيث يبدأ الشيفت الصباحي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، بينما يبدأ الشيفت المسائي من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساءً، مع توزيع أيام الأسبوع بين الشيفتين الصباحي والمسائي بالتناوب.

وحول إجراءات التقديم، أكدت شرعان ضرورة التوجه أولًا إلى المقر الرئيسي بالدقي للحصول على موافقة مبدئية تفيد بوجود مكان متاح في الفرع الذي ترغب المتقدمة في أداء الخدمة به.

وعقب الحصول على الموافقة المبدئية، تتوجه المتقدمة إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل السكن، لإنهاء الأوراق والإجراءات اللازمة، مع تحديد مكتبة مصر العامة كمكان لأداء الخدمة العامة، ثم العودة مرة أخرى إلى المكتبة لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

وشددت شرعان على أنه لا يجوز بدء أداء الخدمة العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من كل من مديرية التضامن الاجتماعي ومكتبة مصر العامة، مع ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل والقواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل المكتبة.

وأكدت أنه في حال اكتمال العدد المقرر للخدمة العامة، يتم الاعتذار للمتقدمات لحين توافر أماكن جديدة.

ودعت شرعان الراغبات في الاستفسار عن الخدمة العامة إلى التوجه إلى إدارة العلاقات العامة بالمقر الرئيسي بالدقي خلال مواعيد العمل الرسمية، مع التأكيد على ضرورة حجز موعد مسبق عبر تطبيق واتساب قبل الحضور، للتأكد من تواجد الموظف المختص وتيسير إجراءات الاستفسار والتقديم.