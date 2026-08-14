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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطورة داهمة.. جنوب سيناء تحسم الجدل حول عمارات الـ96 وحدة بشرم الشيخ

بيان محافظة جنوب سيناء
بيان محافظة جنوب سيناء
ايمن محمد

حسمت محافظة جنوب سيناء الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة عدد من العمارات السكنية بمشروع الـ96 وحدة بحي النور بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن أعمال الإزالة تستند إلى تقارير فنية رسمية أثبتت وجود خطورة داهمة تهدد حياة السكان وسلامة الممتلكات.

وأوضحت جنوب سيناء، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ما جرى تداوله بشأن اعتزام إزالة العمارات دون أسباب تستدعي ذلك، أو دون وجود مبررات فنية وقانونية، غير صحيح، مؤكدة أن القرار جاء استنادًا إلى تقرير فني صادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار التقرير إلى وجود سوء شديد في الحالة الإنشائية للعمارات أرقام «18، 19، 20، 21»، بما يمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، ويستوجب إزالتها حتى سطح الأرض، بعد إخلائها من الشاغلين، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع أي أضرار.

وأكدت المحافظة أن الأعمال الجارية تأتي استكمالًا لتنفيذ قرار الإزالة الصادر عام 2022، في ضوء ما انتهت إليه التقارير الفنية المتخصصة بشأن الحالة الإنشائية للعقارات محل القرار.

وفي إطار حرص المحافظة على توفير بدائل مناسبة للمتضررين، جرى توفير مساكن بديلة لشاغلي العمارات التي تمت إزالتها، إلى جانب توفير بدائل للمحال التجارية الموجودة أسفل تلك العمارات، حيث تم اعتماد 30 قطعة بديلة لأصحاب 30 محلًا.

وناشدت محافظة جنوب سيناء المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية سرعة إخلاء العمارات المقرر إزالتها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتنفيذًا للإجراءات التي تستهدف حماية المواطنين وتحقيق الصالح العام.

جنوب سيناء بيان إزالة عمارات حي النور حي النور شرم الشيخ

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