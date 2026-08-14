مستجدات الممارسة الإكلينيكية بالمؤتمر الثالث عشر للتخدير والعناية المركزة بجامعة قناة السويس

انطلقت الخميس فعاليات المؤتمر الثالث عشر للتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بجامعة قناة السويس، والمقام يومي 13 و14 أغسطس 2026 بمدينة الإسماعيلية، تحت شعار «التميز في الممارسة الإكلينيكية»، بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم من الجامعات ووزارة الصحة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور الأستاذ الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، إلى جانب قيادات المؤتمر وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد الليلي، رئيس المؤتمر ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والدكتور أحمد مهدي، مدرس التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم ونائب مدير المستشفى الجامعي.

ويُقام المؤتمر في فندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، ويتضمن برنامجًا علميًا يستهدف تعزيز التواصل بين الأطباء والمتخصصين، وتبادل الخبرات في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، ومناقشة التطورات الحديثة المرتبطة بالممارسة الإكلينيكية في هذه التخصصات.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة العلمية بين الأطباء والمتخصصين، مشيرًا إلى ضرورة أن تمثل هذه الفعاليات مساحة للتعلم والنقاش العلمي.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام جامعة قناة السويس وكلية الطب بدعم المؤتمرات العلمية التي تسهم في تطوير الأداء الطبي، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر وتحقيق أكبر استفادة علمية ممكنة لشباب الأطباء في تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، من أبناء وزارة الصحة وأطباء جامعة قناة السويس.

وأشار إلى أن الاستفادة من المؤتمرات العلمية لا تقتصر على عرض الأبحاث والمحاضرات، وإنما تمتد إلى تعزيز التواصل بين الأطباء من مختلف الأجيال، وإتاحة الفرصة أمام شباب الأطباء للتعرف على أحدث الخبرات والممارسات الإكلينيكية في تخصصاتهم.

وشهدت فعاليات الافتتاح استحضار سيرة الأستاذ الدكتور الراحل محمد عماد الدين عبد الغفار، أستاذ ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات علمية وأكاديمية ودور في مسيرة القسم وتطوره على المستويين العلمي والمهني.

وأكد الحاضرون أن إسهامات الأستاذ الدكتور الراحل امتد أثرها إلى الأطباء الذين تلقوا العلم والتدريب على يديه، وإلى مسيرة قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، مستذكرين ما قدمه من علم وعطاء خلال مسيرته الأكاديمية والطبية، كما ترحم الحضور عليه، داعين الله أن يجعل ما قدمه من علم وعطاء في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي إطار تكريم رواد القسم، شهدت فعاليات المؤتمر تكريم اسم الأستاذ الدكتور محمد عماد الدين عبد الغفار، تقديرًا لمسيرته العلمية ودوره في تطوير قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، حيث جرى تسليم درع التكريم إلى أسرته الكريمة، بحضور عدد من زملائه وتلاميذه وأعضاء أسرة كلية الطب.

ويترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد الليلي، فيما يتولى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشوادفي رئاسة اللجنة العلمية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن رئاسة اللجنة التنظيمية.

وتضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد الحسيني، والدكتور أحمد مهدي، والدكتورة ندى توفيق، والدكتورة إسراء ناصر، والدكتور أحمد محسن، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والتنظيمية المشاركة في الإعداد لفعاليات المؤتمر.

ويحظى المؤتمر برعاية شرفية وعلمية، حيث يتولى الأستاذ الدكتور علاء القصبي منصب الرئيس الشرفي للمؤتمر، بينما يشغل الأستاذ الدكتور عزت الطاهر منصب الرئيس الشرفي للجنة العلمية.

وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدار يومي 13 و14 أغسطس، من خلال الجلسات العلمية والمناقشات المتخصصة وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يتيح للأطباء، ولا سيما شباب الأطباء، الاستفادة من الخبرات العلمية والإكلينيكية في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والتعرف على المستجدات المرتبطة بالممارسة الطبية في هذه التخصصات.

ويأتي انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر في إطار النشاط العلمي لكلية الطب بجامعة قناة السويس، وحرصها على دعم التواصل العلمي والمهني بين المتخصصين، إلى جانب تكريم العلماء الذين أسهموا في مسيرة القسم وتطوير تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.