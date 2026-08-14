كل رغبة مهمة..التعليم العالي يحذر طلاب المرحلة الثانية من التنسيق

مع انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، تتزايد أهمية ترتيب الرغبات بدقة، في ظل ارتفاع أعداد الطلاب المشاركين في هذه المرحلة، والتي تصل إلى نحو 266 ألف طالب، وسط تأكيدات من وزارة التعليم العالي على ضرورة الاستفادة من كامل الفترة المحددة للتسجيل وعدم التسرع في اختيار الرغبات.

266 ألف طالب في المرحلة الثانية

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة تسير وفق الآليات نفسها التي اتبعتها المرحلة الأولى، سواء فيما يتعلق بتسجيل الرغبات أو تعديلها وترتيبها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأوضح أن الفارق الرئيسي بين المرحلتين يتمثل في ارتفاع أعداد الطلاب المشاركين في المرحلة الثانية، إذ يبلغ عددهم نحو 266 ألف طالب، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات يستمر لمدة 5 أيام، تبدأ من الأربعاء وتنتهي يوم الأحد.

الطالب يستطيع تعديل رغباته طوال فترة التسجيل

وشدد الجيوشي على أن جميع طلاب المرحلة الثانية يتمتعون بالحقوق نفسها طوال فترة التسجيل، موضحًا أن الطالب يمكنه الدخول إلى موقع التنسيق وإجراء التعديلات على رغباته أكثر من مرة، سواء مرة واحدة أو عدة مرات، وحتى انتهاء الموعد المحدد للمرحلة.

وأشار إلى أن آخر قائمة رغبات يسجلها الطالب قبل غلق باب التسجيل هي التي يتم اعتمادها، ما يمنح الطلاب فرصة كافية لمراجعة اختياراتهم وإعادة ترتيبها دون الحاجة إلى الاستعجال.

كل رغبة مسجلة لها أهمية

وحذر المشرف على مكتب التنسيق من التعامل مع الرغبات بشكل عشوائي، مؤكدًا أن كل اختيار يسجله الطالب له أهمية، خاصة مع ارتفاع أعداد المتقدمين في المرحلة الثانية.

وأوضح أن التنسيق قد يصل في بعض الحالات إلى الرغبة رقم 30 أو 40 أو 45، وقد يمتد إلى الرغبات 60 أو 70، ولذلك يجب على الطالب التعامل مع جميع الرغبات المسجلة باعتبارها اختيارات أساسية وليست مجرد رغبات احتياطية.

أخطاء التنسيق نادرة.. والمسؤولية على الطالب في الاختيار

وأكد الجيوشي أن نظام التنسيق الإلكتروني يعمل وفق منظومة دقيقة ومستقرة، مع محدودية التدخل البشري في عمليات الترشيح، وهو ما يجعل وقوع الأخطاء في عملية التنسيق أمرًا نادرًا.

ولفت إلى أن معظم المشكلات التي قد تحدث ترتبط بأخطاء شخصية من جانب الطالب، خاصة فيما يتعلق بترتيب الرغبات، أو اختيار الكلية، أو الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مشددًا على ضرورة مراجعة البيانات والاختيارات جيدًا قبل اعتمادها.

نصيحة لطلاب المرحلة الثانية والثالثة

ودعا الجيوشي طلاب المرحلتين الثانية والثالثة إلى الاستعانة بنتائج تنسيق العام الماضي عند إعداد قائمة الرغبات، من خلال التعرف على الكليات التي كانت تقبل مجاميع قريبة من مجموع الطالب.

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد الطالب على تحديد مجموعة مناسبة من الكليات التي تتوافق مع مجموعه، ومن ثم ترتيب نحو 75 رغبة بصورة مدروسة بدلًا من إدخال اختيارات عشوائية.

تحذير من عدم تسجيل الرغبات

وحذر المشرف على مكتب التنسيق من عدم تسجيل الرغبات أو تأجيل الأمر حتى انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى أن نحو 1000 طالب في المرحلة الأولى لم يقوموا بتسجيل رغباتهم.

وأكد أن الاستفادة من المهلة الزمنية المتاحة ومراجعة ترتيب الرغبات أكثر من مرة يمثلان عاملين أساسيين لتجنب الأخطاء وضمان إدراج الطالب ضمن عملية الترشيح وفق القواعد المعلنة.